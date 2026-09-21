Slušaj vest

Pravnica Sofija Mandić, članica Republičke izborne komisije, upozorila je na ogroman pritisak koji se vrši na građane i pojedine političke aktere kako ne bi izašli na predstojeće izbore! Ona je naglasila da se uprkos referendumskoj atmosferi i nametanju stavova da niko "nema pravo da učestvuje" u Srbiji po svaku cenu mora sačuvati politički pluralizam i opstanak političkih stranaka.

- Jako mi je važno da kažem: jedna stvar je šta je racionalno odlučiti, a druga je ovaj strašan pritisak na pojedine opozicione stranke da ne izađu na izbore, da nemaju pravo da izađu i da učestvuju na izborima! Ja mislim da, uprkos svemu, pa čak i referendumskoj atmosferi, mi moramo da sačuvamo pluralizam u ovoj zemlji, kao i političke partije - kazala je Mandićeva.

Podsećamo, studenti u blokadi su u više navrata pozivali opoziciju da ne učestvuje na izborima, te da opozicija može da se prijavi i bude "kontrolor na izborima", a na snimcima koji su isplivavali na društvenim mrežama, oni su javno govorili da je najveći interes studentskog pokreta "uništenje opozicije".