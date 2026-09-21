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Snimak koji kruži internetom, a blokaderi ga koriste u svrhe predizborne kampanje, pokazuje njihovo pravo lice. Nesposobni da se bave politikom, stvore dobre ideje i program, stave svakog čoveka u centar pažnje, u nemogućnosti da predlože građanima politiku napretka, oni pribegavaju najnižim udarcima, napisala je na Instagramu Jelena Žarić Kovačević, član Predsedništva Srpske napredne stranke, i priložila sporni video.

- Satanizacija i dehumanizacija Aleksandra Vučića je već viđena i on nije poklekao pred tim. Neće ni sada - naglasila je Žarić Kovačević: