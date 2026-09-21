Jelena Žarić Kovačević: Blokaderima neće proći satanizacija Vučića, koriste snimak za najniže udarce u kampanji
- Jelena Žarić Kovačević poručila je da blokaderi koriste sporni snimak u kampanji i da time pribegavaju najnižim udarcima.
- Navela je da je satanizacija i dehumanizacija Aleksandra Vučića već viđena, ali da on neće pokleknuti ni sada.
- Istakla je da će se SNS boriti politički dozvoljenim sredstvima i da mržnja ne donosi glasove.
Snimak koji kruži internetom, a blokaderi ga koriste u svrhe predizborne kampanje, pokazuje njihovo pravo lice. Nesposobni da se bave politikom, stvore dobre ideje i program, stave svakog čoveka u centar pažnje, u nemogućnosti da predlože građanima politiku napretka, oni pribegavaju najnižim udarcima, napisala je na Instagramu Jelena Žarić Kovačević, član Predsedništva Srpske napredne stranke, i priložila sporni video.
- Satanizacija i dehumanizacija Aleksandra Vučića je već viđena i on nije poklekao pred tim. Neće ni sada - naglasila je Žarić Kovačević:
- Mi ćemo se boriti politički dozvoljenim i razumnim sredstvima. Nikoga ne mrzimo. Mržnja ne donosi glasove. Volimo Srbiju i svakog čoveka i radićemo duplo jače kad god se pojave ogavni snimci protiv prvog na listi Ujedinjena Srbija, jer nastali su iz nemoći da ga pobede.