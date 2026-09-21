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Da granice političkog licemerja ne postoje, najbolje pokazuje primer Vladana Kuzmanovića, kandidata pod brojem 236 na Pajtićevoj blokaderskoj listi.

Ovaj navodni nezavisni stručnjak zapravo je najobičniji preletač koji napadima na državu pokušava da opere sopstvenu savest i pobegne od odgovornosti!

Podsetimo, Kuzmanović je punih 15 godina, od 2007. do 2022. godine, udobno sedeo u državnoj Republičkoj revizionoj komisiji i primao debele honorare. Upravo u njegovo vreme, ova komisija je čak tri puta vršila reviziju i odobravala projekat rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu!

Umesto da tada kao član najviše komisije zatraži proveru statike nadstrešnice, on je na sve to stavio potpis, da bi danas, kao član nekakve opozicione "Anketne komisije", licemerno kritikovao i istraživao sopstveni nerad!

Da stvar bude skandaloznija, čim mu je istekao mandat u Revizionoj komisiji, Kuzmanovića je krajem 2022. godine imenovan na funkciju u Inženjerskoj komori Srbije.

Dok su kapljale državne pare i tezge od onih koje danas naziva "režimskim tajkunima", Kuzmanović je ćutao kao zaliven. Tek kada je ispao iz kombinacija, naprasno je postao blokader i miljenik zapadno-finansiranih nevladinih organizacija.

Koliko je duboko zagazio u političko blato, potvrđuje i to što je ovaj lažni patriota potpisao sramno pismo Ursuli fon der Lajen, kojim se otvoreno priziva strano mešanje u srpske izbore!

U očajničkom pokušaju da od sebe napravi žrtvu, Kuzmanović izmišlja filmske pretnje od nekakve "Crne ruke", koje, gle čuda, odbija da prijavi policiji!