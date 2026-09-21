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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu, 23. septembra.

Tokom boravka u Njujorku, predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić je u nedelju rekao da će u predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i svaki put, ukazati na poziciju Srbije, koja je, kako je istakao, "na evropskom putu, ali koja pripada i, po raznim parametrima, globalnom jugu, i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama".

- Da govorim o našoj poziciji, ali da govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali, otprilike, u džakovima, a dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu - naveo je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što će razumeti.

Generalna skupština UN-a započela je 81. redovno zasedanje 8. septembra, a generalna debata počeće sutra i trajaće do 28. septembra.

Svetski lideri govoriće o globalnim izazovima i prioritetima na temu "Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom: Ujedinjene nacije koje služe svima". Oko 130 šefova država i vlada prisustvovaće Visokoj nedelji u sedištu UN u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu, navedeno je na sajtu UN.