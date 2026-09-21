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Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je da se čak devet od 11 tačaka programa Studentske liste, već nalazi u programu njegove stranke!

- Pogledajte tih 11 tačaka Studentske liste, njihovog programa. Od tih 11 tačaka imate devet u programu SSP-a za koje se mi borimo šest godina - rekao je Đilas za blokersku "Nova S".

On je zatim oštro govorio o bivšem premijeru Zoranu Živkoviću, koji podržava Studentsku listu, dovodeći u pitanje njegovu političku težinu i pravo da procenjuje druge aktere.

- Na osnovu čega je Zoran Živković kvalifikovan da procenjuje i komentariše takve stvari? Sa svim tim njegovim iskustvom i znanjem, na poslednjim izborima dobio je 0,25 odsto glasova. Nema pojma. Slučajno je postao premijer, zato što je Zoran Đinđić ubijen. Za godinu dana uspeo je podršku sa 50 odsto da spusti na šest odsto. Da DS nije imao snage da izabere Tadića umesto njega, verovatno bi se ugasio - ocenio je Đilas.

Potom je Živkovića ismejao i pričom o njegovim dolascima na Kalenić pijacu.

- Često ga srećem. Zapamtio sam ga po tome što često ruča na Kaleniću, parkira svoju staru "ajkulu" i digne haubu, kao da je pokvarena, da bi mogao da je ostavi tamo gde nije dozvoljeno parkiranje. Eto vam taj bivši premijer - rekao je Đilas.