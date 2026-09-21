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Iako se domaća javnost često opterećuje političkim previranjima, država se u ovom trenutku suočava sa daleko konkretnijim ekonomskim testovima: kako osigurati energetsku bezbednost, očuvati stabilnost tržišta i zaštititi standard građana u uslovima snažnih spoljnih pritisaka. Uz otvoreno pitanje NIS-a i licence koja ističe 30. septembra, o stanju srpske privrede i predstojećim scenarijima za Kurir televiziju govorili su ekonomista prof. dr Veljko Miljušković i politički analitičar Aleksandar Stanković.

Stručnjaci ocenjuju da je energetska pozicija Srbije trenutno povoljnija u odnosu na evropski prosečni nivo popunjenosti kapaciteta. Miljušković pre svega ističe da je u Srbiji procenat popunjenosti rezervoara viši nego u Evropi.

- Napravio bih paralelu između Evrope i Srbije i još jednom naglasio koliko je bolja situacija kod nas. Mi imamo veći kapacitet popunjenosti rezervi, dok je u Evropi to 67%, kod nas je procenat viši. Obezbedili smo kontinuitet u procesu snabdevanja i verujem da ćemo imati produžetak gasnog aranžmana sa Ruskom Federacijom po povoljnijoj ceni - započeo je Miljušković.

Globalna situacija energetskog tržišta

Govorio je i o kretanjima na globalnom energetskom tržištu i uticaju geopolitičkih previranja na domaće snabdevanje.

- Zašto je situacija sa naftom drugačija? Od početka ove krize u martu nismo govorili o realnim, fizičkim nestašicama nafte i naftnih derivata, već o jednoj vrsti nervoze na finansijskom tržištu uzrokovanoj krizom na Bliskom istoku. Globalna situacija jeste prilično napeta i tenzična - objasnio je.

04:10 Veljko Miljušković: Saobraćajna infrastruktura je preduslov za nove investicije Izvor: Kurir televizija

Paralelno sa rešavanjem energetskih izazova, Srbija intenzivira ekonomske i infrastrukturne veze sa srednjom i istočnom Evropom. Povod za razgovor bila je i nedavna Karpatska inicijativa održana u Ukrajini, gde je predsednik Aleksandar Vučić sa liderima regiona razgovarao o energetici, transportu i prekograničnoj saradnji. Poseban značaj ovih pregovora ogleda se u činjenici da se čak 50 odsto ukupnog srpskog izvoza plasira na tržišta Rumunije, Mađarske i Češke, dok trgovinska razmena sa Ukrajinom takođe beleži rast.

Politički analitičar Aleksandar Stanković naglašava da aktivna spoljna politika i pragmatični regionalni odnosi pružaju Srbiji direktne ekonomske beneficije i omogućavaju lakše prevazilaženje spoljnih opstrukcija.

Srbija je spremna na sve

- Spoljna politika koju vodimo jeste velika politika i predsednik Vučić to odlično radi i manevriše. Svakako treba biti oprezan kada je reč o regionalnim inicijativama, jer mnogo toga zavisi i od ostalih zemalja. Ono što je ovde najbitnije jeste naša spremnost da učestvujemo u svemu tome. Kroz to pokazujemo da smo ravnopravan partner i da smo uvek spremni da doprinesemo svim regionalnim inicijativama koje bi pogodovale ne samo našoj zemlji, već i širem umrežavanju. Dobra volja koja se vidi kod nas se prepoznaje, pa zato i imamo određene olakšice za poslovanje i generalno toleranciju, gde spada i NIS - rekao je Stanković.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o privrednim potencijalima regiona obuhvaćenog Karpatskom inicijativom, čiji ukupan BDP iznosi oko 3,15 biliona dolara, Miljušković podseća da je reč o tržištu od oko 90 miliona stanovnika.

- Svaka od ovih inicijativa je dobra i one su međusobno komplementarne... Što se tiče naše izvozne strukture, tu prednjače poljoprivredni proizvodi, auto-delovi, razne komponente, IT usluge i slično. Ono što bih posebno naglasio jeste da su auto-putevi, železnička i ostala saobraćajna infrastruktura preduslov za sve. Tek kada to izgradimo, možemo da privlačimo nove investicije i otvaramo fabrike - rekao je Miljušković.

Stanković je naglasio da je ključ uspeha u kontinuitetu i ličnim kontaktima.

- Živimo u specifičnom istorijskom trenutku, što je predsednik Vučić prepoznao, pa je još od 2015. godine sve krenulo aktivnije da se odvija. Njegovi lični odnosi sa svetskim liderima značajno olakšavaju posao Srbiji. U trenutku kada su sve velike sile počele da gledaju isključivo sopstvene interese, Srbija iako na prvi pogled mala, uspeva da privuče njihovu punu pažnju, upravo zahvaljujući sjajnoj spoljnoj politici koju vodi - zaključio je Stanković.

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Kurir.rs

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