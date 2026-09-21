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- Ja sam Ćacika! Biti ćacika nije apstraktan pojam. Sve ove žene ovde su "ćacike". Naše majke, naše bake, sestre, drugarice. Sve žene koje volite, poznajete, koje svakodnevno srećete, sve žene su "ćacike".

- Šta oni ovde nama poručuju, šta se oni ovde pitaju, šta raditi "ćacikama" 26. oktobra, i što je sigurno žene neće pristati da je ovo nasilje, ovakve pretnje i ovakva ponižavanja, da je sve ovo normalno. I budite sigurni da će vas žene pobediti svojom hrabrošću, da će žene ustati i da će se boriti za Srbiju, glasi jasna, glasna i nedvosmislena poruka dama koje su danas ustale i digle glas protiv jezivih i ženomrzačkih pretnji i poniženja koje su blokaderi uputili tzv. ćacijima, kako su svojevremeno nazvali sve one koji ne misle kao oni.

Potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić obratila se javnosti nakon skandaloznih snimaka koje su blokaderi poslednjih dana objavili, uključujući i pretnje silovanjem.

U okvoru njenog obraćanja prikazan je i sraman film blokadera sa FDU, koji se završava pozivom na silovanje. Takođe, prikazan je i snimak kandidata studentske liste Vladimira Štimca, koji preti jahanjem, a potom i još jedan snimak, gde blokader pita šta će biti sa "ćacikama" kada pobede "studenti", a na koji su ove dame upravo odgovorile.

02:27 "Tri pretnje silovanjem od strane blokadera" Ana Brnabić poskidala maske onima koji stoje uz studente Izvor: Kurir

Podsetimo, Brnabićeva se danas obratila javnosti povodom čak 3 pretnje silovanjem u jednom danu.

- Nemam ništa drugo da kažem osim monstruozno. Ovako nešto nikada nije viđeno u Srbiji, ovakva kampanja, nije viđena nigde u svetu i neće biti viđena. Zato što se ovakve stvari jednostavno ne rade. A ovo je program studentske liste, rekla je Brnabić i dodala:

- Ta studentska lista, odnosno oni koji su je osmislili i oni koji ovo rade Srbiji preko studentske liste. Ne traže oni pravdu, već osvetu. A ta osveta sada uključuje i obećanje da ćemo svi biti silovani, ukoliko im se valjda ne sviđa naša politika, naš rad, naša ideologija i naše vrednosti. E zato je jučerašnji dan bio prekretnica u ovoj kampanji, ukoliko ovo može da se naziva kampanjom. I konačno, ja moram da pitam sve građane Srbije, a kakvi su to ljudi koji prete nekome silovanjem?