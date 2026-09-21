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Florijan Biber, profesor političkih nauka i "stručnjak" za Balkan na univerzitetu u austrijskom Gracu, poručio je za Danas da se "studentski pokret neće rešiti bez završetka Vučićevog režima".

Biber je poznat po tome što po svaku cenu pokušava da saplete Srbiju - jedan je od najžešćih zagovornika nezavisnosti tzv. Kosova, a nakon izricanja presude teroristima UČK rekao je da to ne sme baciti ljagu na njihovu "pravednu borbu".

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Foto: Printscreen

Jasno je dakle da on mrzi Aleksandra Vučića zato što predsednik Srbije ne da na Srbiju, i u svakoj prilici se bori za srpske interese.

Ako Biberu odgovara "studenska" lista i promene koje će ona doneti, to znači da će se te promene najverovatnije odnositi na priznanje tzv. Kosova, uvođenje sankcija Rusiji i otklon od Republike Srpske.

U intervjuu se nalaze već sve odavno poznate floskule iz rečnika opskurnih evropskih birokrata - Vučić autokrata, blokaderi borci za pravdu, naravno osvrnuo se i na sahranu Ratka Mladića, za koju je rekao da "režim u Srbiji forsira istorijski revizionizam".

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