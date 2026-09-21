FLORIJAN BIBER I BLOKADERI NA ISTOM ZADATKU: U "Danasu" najavljuje kraj "režima" i preti, Vučić mu je smetnja zato što se BORI ZA SRBIJU
Florijan Biber, profesor političkih nauka i "stručnjak" za Balkan na univerzitetu u austrijskom Gracu, poručio je za Danas da se "studentski pokret neće rešiti bez završetka Vučićevog režima".
Biber je poznat po tome što po svaku cenu pokušava da saplete Srbiju - jedan je od najžešćih zagovornika nezavisnosti tzv. Kosova, a nakon izricanja presude teroristima UČK rekao je da to ne sme baciti ljagu na njihovu "pravednu borbu".
Jasno je dakle da on mrzi Aleksandra Vučića zato što predsednik Srbije ne da na Srbiju, i u svakoj prilici se bori za srpske interese.
Ako Biberu odgovara "studenska" lista i promene koje će ona doneti, to znači da će se te promene najverovatnije odnositi na priznanje tzv. Kosova, uvođenje sankcija Rusiji i otklon od Republike Srpske.
U intervjuu se nalaze već sve odavno poznate floskule iz rečnika opskurnih evropskih birokrata - Vučić autokrata, blokaderi borci za pravdu, naravno osvrnuo se i na sahranu Ratka Mladića, za koju je rekao da "režim u Srbiji forsira istorijski revizionizam".