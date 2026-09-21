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Na konferenciji za novinare u sedištu SNS-a kojoj je prisustvovao veliki broj članica te stranke, prikazan je video snimak na kojem bivši košarkaš Vladimir Štimac, koji podržava Studentsku listu, kaže da oni koji žele da "jašu konje" na izborima 25. oktobra treba da zaokruže broj 3, pod kojim je Studentska lista, a zatim je prikazan džokej koji jaše konja.

Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić obratila se javnosti nakon skandaloznih snimaka koje su blokaderi poslednjih dana objavili, uključujući i pretnje silovanjem. Brnabićeva je izjavila da je kampanja Studentske liste usmerena na zastrašivanje žena i navela da je to njihov plan i program za Srbiju, ali i upozorila šta je to sledeće što oni ženama da rade ukoliko pobede 25. oktobra!

- Fin plan i program, što bi oni rekli, lepša i bolja Srbija. Poruka gospodina Štimca, koji je jedan od simbola Studentske liste, je ono što sve porodice u Srbiji treba da očekuju ukoliko 25. oktobra pobedi Studentska lista. To nismo rekli mi, to su rekli oni sami. Još jedna izuzetno jasna poruka ženama: nek ljudi pogledaju sami, pa nek procene kakve su to vrednosti Studentske liste, kakvo je to ponižavanje i vređanje žena, i nakon onih pretnji šišanjem, šta je to sledeće što će oni ženama da rade 26. oktobra? - upitala je Brnabićeva.

02:27 "Tri pretnje silovanjem od strane blokadera" Ana Brnabić poskidala maske onima koji stoje uz studente Izvor: Kurir

Članica SNS Vesna Vidojević rekla je da je Studentska lista još jednom pokazala da im je prvi plan i program dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a da "žene smatra najslabijim delom društva".

- Udarili su i na decu, sada posebno na žene, da ih zastraše. I na neki način nas upozorili šta će se dešavati tog 26. oktobra u slučaju da takvi dođu na vlast u Srbiji. A kada udarate na žene ne udarate samo na jednu ženu, udarate na kompletnu porodicu. Žene su definitivno stub porodice, žene su najodgovorniji deo ovog društva, tako da ste udarili na svakog čoveka, jer je ta žena i nečija sestra, i nečija majka, i nečija baka, i to je ono protiv čega se mi borimo - istakla je ona.