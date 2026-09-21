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Goran Karadžić, član Srpske napredne stranke, oglasio se na svom Fejsbuk profilu snažnom porukom podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, uz koju je podelio i video njegovog obraćanja o predstojećim međunarodnim susretima i poziciji Srbije u vremenu velikih globalnih kriza.

Karadžić je u objavi naveo da je ponosan što živi u vremenu koje, prema njegovoj oceni, predstavlja period "srpskog preporoda", ali istovremeno i jedan od najtežih perioda u novijoj svetskoj istoriji.

- Volim i mnogo sam ponosan što živim i što jesam "svedok" njegovog vremena, a srpskog preporoda, i to, kako stvari stoje, najtežeg perioda u novijoj svetskoj istoriji - prethodnici Trećeg svetskog rata. Dao Bog da grešim - napisao je Karadžić.

Aleksandar Vučić Foto: Ilija Ilić

Potom je uputio i ličnu poruku predsedniku Srbije.

- Neka Aleksandra Vučića mili Bog čuva, jer tako će čuvati našu majku državu i srpski rod, ma gde da živimo - poručio je Karadžić.

Uz svoju poruku Karadžić je podelio video u kojem predsednik Srbije govori o međunarodnim aktivnostima koje ga očekuju i potrebi da Srbija, u uslovima zaoštravanja odnosa u svetu, sačuva mir, stabilnost i svoju poziciju.