Goran Karadžić moćnom porukom podržao Aleksandra Vučića: Svedoci smo srpskog preporoda i izuzetno sam ponosan
- Goran Karadžić je na Fejsbuku pružio podršku Aleksandru Vučiću i poručio da je ponosan što živi u vremenu 'srpskog preporoda'.
- Uz objavu je podelio Vučićev video o predstojećim međunarodnim susretima i potrebi da Srbija sačuva mir, stabilnost i svoju poziciju.
Goran Karadžić, član Srpske napredne stranke, oglasio se na svom Fejsbuk profilu snažnom porukom podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, uz koju je podelio i video njegovog obraćanja o predstojećim međunarodnim susretima i poziciji Srbije u vremenu velikih globalnih kriza.
Karadžić je u objavi naveo da je ponosan što živi u vremenu koje, prema njegovoj oceni, predstavlja period "srpskog preporoda", ali istovremeno i jedan od najtežih perioda u novijoj svetskoj istoriji.
- Volim i mnogo sam ponosan što živim i što jesam "svedok" njegovog vremena, a srpskog preporoda, i to, kako stvari stoje, najtežeg perioda u novijoj svetskoj istoriji - prethodnici Trećeg svetskog rata. Dao Bog da grešim - napisao je Karadžić.
Potom je uputio i ličnu poruku predsedniku Srbije.
- Neka Aleksandra Vučića mili Bog čuva, jer tako će čuvati našu majku državu i srpski rod, ma gde da živimo - poručio je Karadžić.
Uz svoju poruku Karadžić je podelio video u kojem predsednik Srbije govori o međunarodnim aktivnostima koje ga očekuju i potrebi da Srbija, u uslovima zaoštravanja odnosa u svetu, sačuva mir, stabilnost i svoju poziciju.
Vučić je, nače, najavio veliki broj susreta sa svetskim zvaničnicima tokom boravka u Njujorku, uključujući kontakte sa američkim i evropskim liderima. U javnom obraćanju najavio je i mogućnost razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i susret sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom. Vučić je i prethodno govorio da očekuje susrete na marginama zasedanja Ujedinjenih nacija i da su mir i stabilnost prioritet Srbije.