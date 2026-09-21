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Dokazi o ekstremističkog prirodi blokaderskog pokreta isplivali su direktno iz njihovih redova! Društvene mreže preplavljene su svedočenjima i fotografijama koje do koske ogoljuju manipulacije i ekstremni radikalizam organizatora ovih blokada.

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Jezive poruke blokadera Foto: Printscreen X

Fotografije sa plenuma i tajnih skupova jasno prikazuju transparente sa jezivim porukama poput "Politička smrt strankama" i "Sva vlast plenumima", dok analitičari i sami učesnici na mreži "Iks" otvoreno podsećaju kako je sve to zapravo "dinstanje opozicije u kuhinji advokatskih kancelarija" i raznih ekstremističkih grupacija.

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Jezive poruke blokadera Foto: Prinscreen X

Grafiti sa porukama "Ni Stav, ni Sviće, kako plenum kaže biće" dodatno svedoče o sektaškoj atmosferi, slepoj poslušnosti i bezumlju koji se nameću unutar ovih grupa.

Da je reč o potpunom gubitku dodira sa realnošću potvrđuju i strašni komentari samih simpatizera i blokadera aktivista. U naletima bolesne mržnje, pojedini javno pozivaju na progon porodica, dece, zabranu školovanja i lečenja političkim protivnicima, priželjkujući da im se "prati svaki korak" i uništi život!

Više nema nikakve tajne: jedini politički program blokaderskog pokreta su ekstremizam i ogoljena mržnja, dok im jedinu stvarnu agendu diktiraju opskurne kuhinje iz senke!

Jezive poruke blokadera Foto: Printscreen X

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