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Potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić oštro je odgovorila Stefanu Simiću, odborniku u Skupštini Grada Beograda Pokreta slobodnih građana.

Simić je u emisiji Utisak nedelje poručio da je "važno da se obraćamo i ljudima koji su glasali za SNS i kažemo im da ih čeka normalna budućnost".

- Obratili ste nam se više puta. Svaki put ponavljate jasno, da jasnije ne može biti: da ćete nas jahati, šišati, juriti, ponižavati. Od juče i silovati. Još uvek je u vašim redovima otvorena debata šta ćete sve raditi Ćacikama i to već 26. oktobra, ako pobedite. Ćacike su sve one žene koje nisu jasno i otvoreno podržale Studentsku listu. Ćacike su bake, majke, sestre, supruge, a koje za vas nisu ljudska bića sa sopstvenim dostojanstvom, već objekti sa kojima ćete vi, ako pobedite, od 26. oktobra moći da radite šta želite - poručila je Ana Brnabić putem društvene mreže X.

Dodala je da će nova normalnost, ukoliko studentska lista pobedi, biti teror.