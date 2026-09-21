- To su ljudi sa imenom i prezimenom, koji se ne stide ni sebe, ni svoje zemlje, ni politike koju predstavljaju. Mi smo jedinstven tim sa Aleksandrom Vučićem. Iza nas stoje rezultati, a građanima nudimo razgovor, dogovor i konkretna rešenja. Naša je obaveza, ali i čast, da razgovaramo sa narodom. Ići ćemo u svako mesto, svaku opštinu i svaki okrug - od severa do juga i od zapada do istoka. Za nas je glas naroda najvažnija zapovest. Blokade donose podele i probleme, a ne rešenja. Zato se obavezujemo da ćemo raditi ono što građani od nas očekuju - za bolji život svakog čoveka i za snažniju Srbiju. Samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje! 25. oktobra - broj 1. Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija - naveo je Vučević na Instagram nalogu.