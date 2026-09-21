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Gostujući u emisiji posvećenoj političkim prilikama u zemlji, oni su ukazali na sve učestalije primere medijske manipulacije i ekstremnog govora na društvenim mrežama. Prema njihovim rečima, delovanje pojedinih opozicionih aktera ne nudi nikakav politički program, već za cilj ima isključivo duboku polarizaciju naroda i opstrukciju državnih institucija.

Iza priče o demokratiji krije se čist totalitarizam

Analitičar Nebojša Obrknežev oštro je kritikovao nedavne objave na društvenim mrežama koje dolaze iz krugova bliskih pojedinim fakultetima i opoziciji, ocenivši ih kao izuzetno opasne po društveno tkivo.

- Snimak sa Fakulteta dramskih umetnosti koji sam upravo video toliko je uznemirujući da nemam reči. Traje svega 30 do 40 sekundi, a završava se porukama o zatvoru. On ne pokazuje samo to da predsednika Vučića ne žele da vide, već navodi i za šta bi sve trebalo da odgovara, pominjući čak i silovanje, što je zaista bolesno. Dok se u javnosti predstavljaju fino i kulturno, na društvenim mrežama pokazuju izuzetno mračnu stranu koja duboko razdire naše društvo - započeo je Obrknežev.

Osvrnuo se i na politički program opozicione liste, ističući odsustvo konkretnih rešenja za ključna državna pitanja.

04:00 Nebojša Obrknežev: Blokaderi zastupaju totalitarizam Izvor: Kurir televizija

- Oni prosipaju priču o demokratiji iza koje se krije čist totalitarizam. Prošle godine su objavili program od 26 tačaka, od kojih se samo jedna ticala nacionalnog pitanja, i to objašnjena u svega šest rečenica, ponovo bez ikakvog konkretnog rešenja. Sada je od onih 26 ostalo samo 11 tačaka. Tu nema ni 'd' od demokratije. Ovde se više i ne radi o borbi za vlast, oni predstavljaju otvoreno antidemokratsku listu. Društvo već duboko cepaju, a državu bi pocepali. To cepanje društva jasno vidimo kroz njihovu glavnu kampanju na društvenim mrežama, preko kojih sprovode čistu manipulaciju.

Oštro je kritikovao takozvanu studentsku listu, ocenivši da iza nje ne stoji nikakav konkretan program

- To nije nikakva studentska lista, jer oni ni ne žele da studiraju, to je plenumaška lista. Da imaju jaku politiku, oni bi je ponudili građanima, ali njih ništa ne zanima. Njihov nastup se svodi na to da poručuju narodu koje televizije ne treba da gleda, kako bi samo oni bili u centru pažnje. Niti išta nude, a već nastupaju sa stavom da su pobedili, što je i najopasnije. Svako u ovom društvu može da bude agresivan, ali moramo se zapitati, da li je to ono što nam kao društvu zaista treba? Ljudi su, nažalost, potpuno zatrovani delovanjem takvih medijskih platformi.

Izbor između kontinuiteta razvoja i političke neodgovornosti

Politički filozof Dragoljub Kojčić istakao je da politička istorija predstavlja istoriju pamćenja i podsetio koliko je truda bilo potrebno da se u Srbiji izgradi stabilan i liberalan društveni sistem.

- Mi 25. decembra možemo da izaberemo kontinuitet i nastavak izgradnje svega što je do sada urađeno. Sa velikom mukom smo došli do demokratije i jednog veoma liberalnog odnosa prema društvu. Politička istorija je u suštini istorija pamćenja i kontinuitet uspomena svakog građanina, ali i celokupnog društva. Srdanović, koji se obratio telefonom iz kreveta i poručio predsedniku da neće ići sa njim ni u kakav TV duel, time je ponizio svakog građanina ove zemlje. Šta sledeće da očekujemo, da se neko javi ispod tuša? To Srbija i njeni građani ne zaslužuju - istakao je Kojčić i poslao poruku za kraj.

Foto: Kurir Televizija

- Poručio samo jednu stvar: vlast koja nema legitimitet i koja ništa nije uradila, pred izbore pribegava pretnjama građanima. Oni pred ove izbore nastupaju tako što nam otvoreno prete - od toga da će nas pobacati u Dunav, pa do toga da će nas pozatvarati. Nadam se da građani ne žele takvu vlast.

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Kurir.rs

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