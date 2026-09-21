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Stefan Simić, funkcioner Pokreta slobodnih građana, očigledno nema nameru da čeka ni izbore, ni volju Beograđana, ni rezultate glasanja. Ovaj blokader je svoju političku budućnost već zacrtao, pa je za sebe rezervisao fotelju ni manje ni veš nego - gradonačelnika Beograda!

Koliko je opsednut idejom da postane gradonačelnik najbolje pokazuje činjenica da je otvorio svoju viber zajednicu, arogantno joj dajući ime "Moj gradonačelnik". Dakle, funkcija još nije osvojena, građani još nisu glasali, a Simić je već napravio sopstvenu političku scenografiju u kojoj je gradonačelnik.

Foto: Screenshot

Kao da mu samo još nedostaje da napravi tablu sa natpisom "gradonačelnik Beograda" i okači je na vrata. Ali tu se njegova potreba za samopromocijom ne završava.

Foto: Screenshot

Simić je sinoć gostovao u "Utisku nedelje", a čim se emisija završila, od svojih sledbenika, odnosno članova viber zajednice tražio je da se izjasne o tome kakav je utisak ostavio svojim nastupom u "Utisku". On je pokrenuo takozvanu diskusiju u ovoj grupi i očigledno tražio pohvale i aplauze, što je naravno i dobio, s obzirom na to da je bio među svojima.

Foto: Screenshot

Pohvale su se nizale, Simićev ego je namiren. Čak se u hvalisanjima otišlo toliko daleko da je od jednog svog "prijatelja" dobio pohvalu da mu je "kravata otkinula".

Simić je obrnuo igricu u političkom delovanju. Čovek koji se brine o beogradskom odboru stranke sa više nego skromnim dometom u političkom uticaju najpre sam sebi otvori nalog "Moj gradonačelnik", a potom od svog gostovanja na televiziji napravi poligon za pumpanje sopstvenog ega. Ovo bi bilo previše čak i za trku za predsednika kućnog saveta.