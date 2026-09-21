SINIŠA MALI KAKVOG RETKO VIĐAMO! Okružile ga divne životinje, a on poručio: "Pa kako sada da je ne udomim?" - Uputio građanima POSEBNU MOLBU (VIDEO)
- Siniša Mali je istakao da je pas član porodice i da je važno odgovorno vlasništvo, kako bi manje pasa završavalo na ulici.
- Naveo je da je broj pasa u beogradskim prihvatilištima smanjen za oko trećinu, a godišnje se udomi 700 do 1.000 životinja
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali posetio je danas prihvatilište za pse u Resniku, i uputio je posebnu molbu svojim pratiocima.
- I kako sad da ja ne udomim. To mi je sad pitanje. Imam tri kučeta: Tviksi, Lusi i Kaju. Imam činčilu koja se zove Džimi, i imam zeca kao što znate, koji se zove Šargarepica. I sad me duša boli kada vidim ove kučiće ovde. I gledam kako da udomim još jedno kuče a da ne napravim ogroman haos - rekao je ministar.
Mali dodaje da kada uzmete neko kuče, ono postaje član porodice.
- I onda ne razumem kako neko može tek tako da ga izbaci iz kuće. Jer inače da znate, mi sada imamo malo lutalica po ulici. Sve su u principu napušteni kučići od strane njihovih vlasnika. Imam jednu molbu za sve. Ko god ima želju da dođe ovde u prihvatilište za pse u Resniku, pa neka bilo koji od ovih pasa dobije svoju kuću, dobije svoj dom, dobije svoju porodicu, pa smo nešto lepo uradili - naglasio je on.
Mali je u opisu snimka istakao da je Grad Beograd poslednjih godina napravio veliki pomak kada je reč o odnosu prema napuštenim životinjama.
- JKP "Veterina Beograd" radi po CNR metodi - uhvati, steriliši i vrati. Zahvaljujući tom kontinuiranom radu, broj pasa koji se nalaze u prihvatilištima u Beogradu smanjen je za oko trećinu. Svake godine se iz prihvatilišta u Beogradu udomi između 700 i 1.000 životinja.
- Veoma je važno odgovorno se ponašati prema životinjama. Imati psa nije samo imati kućnog ljubimca, već to znači prihvatiti jedno živo biće kao člana porodice. Neophodno je da kao društvo učinimo sve da što manje pasa uopšte završava u prihvatilištima. Odgovorno vlasništvo i odnos prema životinjama moraju da postanu deo našeg vaspitanja i obrazovanja.