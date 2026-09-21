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Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali posetio je danas prihvatilište za pse u Resniku, i uputio je posebnu molbu svojim pratiocima.

- I kako sad da ja ne udomim. To mi je sad pitanje. Imam tri kučeta: Tviksi, Lusi i Kaju. Imam činčilu koja se zove Džimi, i imam zeca kao što znate, koji se zove Šargarepica. I sad me duša boli kada vidim ove kučiće ovde. I gledam kako da udomim još jedno kuče a da ne napravim ogroman haos - rekao je ministar.

Mali dodaje da kada uzmete neko kuče, ono postaje član porodice.

- I onda ne razumem kako neko može tek tako da ga izbaci iz kuće. Jer inače da znate, mi sada imamo malo lutalica po ulici. Sve su u principu napušteni kučići od strane njihovih vlasnika. Imam jednu molbu za sve. Ko god ima želju da dođe ovde u prihvatilište za pse u Resniku, pa neka bilo koji od ovih pasa dobije svoju kuću, dobije svoj dom, dobije svoju porodicu, pa smo nešto lepo uradili - naglasio je on.

Mali je u opisu snimka istakao da je Grad Beograd poslednjih godina napravio veliki pomak kada je reč o odnosu prema napuštenim životinjama.

- JKP "Veterina Beograd" radi po CNR metodi - uhvati, steriliši i vrati. Zahvaljujući tom kontinuiranom radu, broj pasa koji se nalaze u prihvatilištima u Beogradu smanjen je za oko trećinu. Svake godine se iz prihvatilišta u Beogradu udomi između 700 i 1.000 životinja.