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Nosilac Studentske liste dr Ilija Srdanović ne prestaje svojim postupcima da užasava javnost. Nakon prozivki i najstrašnijeg napada na penzionere, neprihvatanja duela sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i neispravnog izgovaranja rečenica tokom obraćanja, Srdanović je sada uputio i prozivke upućene korisniku Iksa koji je iz Republike Srpske.

Korisnik te društvene mreže komentarisao je jednu od objava i tom prilikom napisao u rečenici reč "pobjeda", što je očigledno Srdanoviću zasmetalo, pa ja napisao:

- Ajd na srpskom, majke ti, ako znaš i smeš - napisao je Ilija Srdanović koji se, inače, izjašnjava kao Crnogorac, a Crnogorci takođe kažu - pobjeda!

Foto: Printscreen X

Na to je reagovao analitičar Uroš Piper koji je oštro osudio potez Srdanovića, navodeći da on ismeva čoveka koji govori srpski sa ijekavskim narečjem.