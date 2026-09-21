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Nosilac Studentske liste dr Ilija Srdanović ne prestaje svojim postupcima da užasava javnost. Nakon prozivki i najstrašnijeg napada na penzionere, neprihvatanja duela sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i neispravnog izgovaranja rečenica tokom obraćanja, Srdanović je sada uputio i prozivke upućene korisniku Iksa koji je iz Republike Srpske.

Korisnik te društvene mreže komentarisao je jednu od objava i tom prilikom napisao u rečenici reč "pobjeda", što je očigledno Srdanoviću zasmetalo, pa ja napisao:

- Ajd na srpskom, majke ti, ako znaš i smeš - napisao je Ilija Srdanović koji se, inače, izjašnjava kao Crnogorac, a Crnogorci takođe kažu - pobjeda!

2026-09-21 15_10_16-Uroš Piper on X_ _Sramotni prvi sa liste blokadera Srdanovic vredja coveka jer k.png
Foto: Printscreen X

Na to je reagovao analitičar Uroš Piper koji je oštro osudio potez Srdanovića, navodeći da on ismeva čoveka koji govori srpski sa ijekavskim narečjem.

- On ismeva Srbina iz RS zato što koristi ijekavicu. Sramotno, bedno i jadno. Ali ne treba da nas čudi, to je to. Kada dobija poruke podrške od milogoraca u Crnoj Gori, kada ga slave u Sarajevu, Zagrebu...naravno da jednom Iliji Srdanoviću smeta ako neko govori ijekavski. Ovo je LDP 2 lista i to je ono što oni nude Srbiji - da uvedu sankcije Rusiji, da se odreknu Kosova i Metohije, da kažu da se u Srebrenici desio nepostojeći genocid, da se odreknu srpskom narodu bilo gde gde Srbi žive u regionu - kazao je Piper.

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