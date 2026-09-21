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Blokaderska, takozvana studentska lista predstavila je svoj program ali je način na koji je program predstavljen odmah otvorio pitanje koliko su ponuđena obećanja zapravo razrađena i ostvariva. Ni sami to ne znaju.

Naime tzv. srpski građanski pokret posvećen pokretanju i sprovođenju različitih društvenih akcija sa ciljem unapređenja kvaliteta života u Srbiji objavio je video sa skupa na kome debatuju o tome šta će uslediti nakon izbora, pritom ističući da i nemaju neka konkretna rešenja i planove.

Ovo su samo neki od njihovih stavova:

"Mislim da lepo zvuči kada kažete oslobodićemo pravosuđe i policiju od političkog uticaja, ali meni je važno da mi neko kaže kako i na koji način."

"Svi tužioci i sudije su izabrani na stalnu, doživotnu funkciju. Govori se da će se oformiti neka nova specijalna tužilaštva koja već postoje, ali koji će se izdvojiti u neka posebna. Ko će birati te tužioce?."

"Vi možete da zamislite kakve će ljude oni izabrati."

"Dakle, puno je to pitanja koja su zaista bitna. Sve ono što uradimo mora da opstane kasnije pred nekim našim Ustavnim sudom, pod evropskim sudom za svetska prava, da ne bi tim istim ljudima za 20 godina mi plaćali neke odštete jer smo im prekršili neka prava koja im pripadaju."

"Mi mnogo toga možemo da prepišemo iz vaših zemalja. Zakon o tom oduzimanju imovine, kada Velika Britanija nije znala šta da radi sa velikim uplivom prljavog novca sa pranjem tih para je jedna od stvari koju mi možemo da donesemo i da vidimo kako on može da se uklopi u naš sistem."

"Nemoguće je... svi govore treba oduzeti imovinu. Dakle, sada postoje ti zakoni, ali je nemoguće dokazati posle 15 godina iz koje kriminalne delatnosti je ta imovina stečena," rekla je Bojana Savović na blokaderskom skupu.