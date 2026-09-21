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Predsednik gradskog odbora SPO u Kraljevu Milomir Šljivić pozvao je građane da podrže Srpsku naprednu stranku i listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", naglašavajući da je Srpski pokret obnove već više od decenije u koaliciji sa SNS-om.

Za to vreme Kraljevo je, kako je istakao, uznapredovalo u mnogim oblastima života, a posebno u oblasti zapošljavanja, gde je od grada sa velikim brojem nezaposlenih postalo sredina koja uvozi radnu snagu. To je, dodaje, omogućilo značajan porast gradskog budžeta, iz kog se finansira veliki broj projekata.

- Kraljevo ponovo postaje saobraćajni, privredni i turistički centar zahvaljujući izgradnji auto-puta, što je bio san generacija Kraljevčana. Posle decenija problema sa poplavama, privodi se kraju regulacija Zapadne Morave, što će zaštititi ogromne poljoprivredne površine, kao i veliki broj privrednih i stambenih objekata - navodi Šljivić u pisanom dokumentu:

- Ovih dana gradi se i dijagnostički centar - jedan od najvažnijih projekata za zaštitu zdravlja građana u poslednjih nekoliko decenija, još od izgradnje hirurškog bloka. Uz to se realizuje i niz drugih, ne manje bitnih investicija, kao što je rekonstrukcija mosta na Ibru.

Podrška SPO Kraljevo listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Foto: Privatna arhiva

Svojim radom i patriotizmom, naglašava Šljivić, lokalna samouprava i Vlada Srbije vratile su Srbiju i Grad Kraljevo na staze prosperiteta i poštovanja.