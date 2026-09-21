Slušaj vest

Pred Srbijom su izbori. Zahuktava se predizborna kampanja.Predsednik razgovara sa građanima, ali i sa svetskim liderima. Predstoji mu govor na generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. S druge strane, blokaderi, opozicija i njihove navodne vođe, nastavljaju sa uvredma, lascivnim videima na račun predsednika Srbije, a ne nude ni jedan odgovor na ključna pitanja za budućnost Srbije.

1/3 Vidi galeriju Jezive poruke blokadera Foto: Printscreen X

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali političku atmosferu uoči izbora bili su Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost i Marko Matić, iz Centra za odgovorne medije.

- Samim tim, nije glavni cilj uništavanje Vučića, već cele Srbije. Cilj je mnogo grandiozniji i svojim medijskim i verbalnim nepočinstvima bi da zamagle stvari. Oni koji su se kandidovali da vode ovu zemlju bi trebalo da odgovore makar na pet ključnih nacionalnih pitanja. Prvo, šta misle o Kosovu i Metohiji, da li misle da smo mi Srbi genocidni, pa da naši unuci vraćaju dug, potom šta misle o statusu Republike Srpske, ali i uvođenju sankcija prema Rusiji i odnosu prema Kini. Ono što je centralna ideja lažnih studenata i blokadera jeste nova fragmentacija i cepanje Srbije. Nije čudo što se mnogo toga dešava u Novom Sadu, da se otcepi Vojvodina.

Kajtez uz to dodaje, ukoliko bi blokaderi dali odgovore na ova pitanja, da bi onda i zaluđeni njihovim pokretom, odustali od toga da glasaju na njih:

04:23 KAJTEZ I MATIĆ RASKRINKALI PLAN BLOKADERA: "Ne žele samo da sruše Vučića, cilj im je mnoog grandiozniji“ Izvor: Kurir televizija

- Čak i oni sa idejom da je najvažnije da se sruši Vučić, progledali bi, ali oni to ne žele, pa zato idu na dehumanizaciju Vučića, koji je simbol Srbije. Manipulacije, laži i magle.

Pozivi na razna nasilja od blokadera

Matić se osvrnuo na retoriku blokadera, njihovim pozivima na nasilje, silovanje i remećenje javnog reda i mira, pa je zaključio da bi takve stvari morale da budu kažnjive kroz ovlašćenje institucija i zakon.

- Društvo je podeljeno, imamo slabosti u institucijama, a apelujem da se napravi naš nacionalni centar za borbu protiv dezinformacija i hibridnih dejstava koji bi imao ovlašćenja da reaguje u ovakvim stvarima. Svako pozivanje na nasilje, silovanje, ubistva, deskriminaciju, jezik mržnje, sve to mora da bude zabranjeno. Mislim da ceo svet kaska u eri društvenih mreža jer danas bukvalno svaki čovek može nešto da objavi, da to ode viralno i da napravi posledice. Nama kao deci je bilo nezamislivo da neko veruje da je zemlja ravna ploča, ali danas imate gomilu sledbenika te ideje, ali i sledbenike ovakvih suludih ideja koje se dešavaju kod nas. Moramo da stvorimo nacionalnu otpornost na takve stvari, nešto poput državnog imuniteta - rekao je Matić.

S obzirom na to da nismo videli konkretan program i predloge od tzv. opozicije za dobrobit građana, Kajtez je rekao da imaju nedvosmislen program za našu zemlju:

Foto: Damir Dervišagić

- Tvrdim da imaju jasan politički program, a on se zasniva na antisrpstvu. Međutim, žele to da prikriju. Celu politiku su sveli na to da li je predsednik Vučić savršen ili nije savršen čovek. Samim tim, sve ostale stvari zanemaruju.

Poziv na TV duel

Kajtez tvrdi da Ilija Srdanović neće izaći na televizijski duel sa predsednikom Vučićem, iako ga je naš predsednik pozvao uz slobodu da Srdanović bira televiziju na kojoj će se to održati.

- Neće izaći na duel predsedniku jer nema šta da pokaže. Njihovih 11 tačaka su nekakve utopijske želje, to je priča ajde da svi ljudi budu dobri, da se komšije vole. Napad studenta na žene mora da bude osuđen sa snažnom reakcijom jer žene čine 52% našeg stanovnitšva, a tvrdim da je srpska žena sačuvala prag, veru i otadžbinu, sve što je vredno. Svi koji stoje iza njega, planski gađaju na ono što je najvrednije. Kada se pitamo šta je u Srbiji najvrednije, samo pogledajte šta se napada, to su Vučić, SPC, tradicija, ćirilica i žene.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: