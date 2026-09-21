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Ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović izjavio je danas da se vraćanjem na posao dvojice pripadnika tzv. kosovske policije, suspendovanih zbog prebijanja Nenada Raškovića, uspostavlja jasan obrazac nekažnjivosti za predvodnike kampanje protiv srpskog naroda koju vodi premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

- Ko bi se tome nadao. Dvojica siledžija iz takozvane kosovske policije, koji su zverski pretukli Nenada Raškovića, vraćeni su na posao posle samo mesec dana suspenzije, kako bi mogli da nastave sa maltretiranjem lokalnih Srba na severu. S obzirom na to da Azem Kurtaj, koji je pucao u jedanaestogodišnjeg srpskog dečaka, šeta na slobodi nakon samo dva meseca pritvora, ovo jasno ukazuje na obrazac nekažnjivosti za udarne igle kampanje "ognja i mača" koju privremeni premijer Kurti vodi protiv srpskog naroda, naroda koji se, prema rečima Kurtija i njegovih saučesnika, ne sme ni nazivati narodom - napisao je Nemanja Starović na društvenoj mreži "Iks“.

Dvojica policajaca suspendovana zbog sumnje u umešanost u slučaj prebijanja Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog Potoka vraćeni su danas na posao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici, potvrdio je šef Jedinice za operativno planiranje i procenu Erduan Balići.

Srbin Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. avgusta, nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli policajci. Rašković je primljen u KBC "Kosovska Mitrovica“, ali je zbog težine povreda prebačen na lečenje u Klinički centar Srbije u Beogradu.