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Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević oglasio se danas nakon što su hrabre žene Srbije navele da su i one "Ćacike", kako ih blokaderi targetiraju i omalovažavaju mesecima, u izrazu koji su sada blokaderi počeli da koriste i kao deo svojih jezivih pretnji.



Nakon što je imao šta da kaže u svojoj ostrašćenoj izjavi, napadajući politiku koja uživa većinsku podršku naroda — pokazujući potpunu netrpeljivost i odsustvo osnovnog poštovanja prema sopstvenom narodu, a pogotovo ženama, dobio je brutalnu lekciju i odgovor koji ga je u potpunosti ogolio pred javnošću.

Naime, korisnica X mreže Lena Vujović ga je postavila na mesto!

- Koliko mržnje stane u jednu objavu… A onda se usudite da drugima držite lekcije o ljubavi prema Srbiji. I ne, Srbija neće biti bolja ako se pola naroda proglasi izdajnicima, ustašama ili "pečaćenima sramotom". To nije ljubav prema Srbiji. To je upravo ono što Srbiju godinama deli - navela je.

Žene ustale i glasno odgovorile na jezive pretnje blokadera

- Ja sam Ćacika! Biti ćacika nije apstraktan pojam. Sve ove žene ovde su "ćacike". Naše majke, naše bake, sestre, drugarice. Sve žene koje volite, poznajete, koje svakodnevno srećete, sve žene su "ćacike".

- Šta oni ovde nama poručuju, šta se oni ovde pitaju, šta raditi "ćacikama" 26. oktobra, i što je sigurno žene neće pristati da je ovo nasilje, ovakve pretnje i ovakva ponižavanja, da je sve ovo normalno. I budite sigurni da će vas žene pobediti svojom hrabrošću, da će žene ustati i da će se boriti za Srbiju, glasi jasna, glasna i nedvosmislena poruka dama koje su danas ustale i digle glas protiv jezivih i ženomrzačkih pretnji i poniženja koje su blokaderi uputili tzv. ćacijima, kako su svojevremeno nazvali sve one koji ne misle kao oni - rekle su danas hrabro žene!

Podsećamo, potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić obratila se javnosti nakon skandaloznih snimaka koje su blokaderi poslednjih dana objavili, uključujući i pretnje silovanjem.

U okvoru njenog obraćanja prikazan je i sraman film blokadera sa FDU, koji se završava pozivom na silovanje. Takođe, prikazan je i snimak kandidata studentske liste Vladimira Štimca, koji preti jahanjem, a potom i još jedan snimak, gde blokader pita šta će biti sa "ćacikama" kada pobede "studenti", a na koji su ove dame upravo odgovorile.

02:27 "Tri pretnje silovanjem od strane blokadera" Ana Brnabić poskidala maske onima koji stoje uz studente Izvor: Kurir

Podsetimo, Brnabićeva se danas obratila javnosti povodom čak 3 pretnje silovanjem u jednom danu.

- Nemam ništa drugo da kažem osim monstruozno. Ovako nešto nikada nije viđeno u Srbiji, ovakva kampanja, nije viđena nigde u svetu i neće biti viđena. Zato što se ovakve stvari jednostavno ne rade. A ovo je program studentske liste, rekla je Brnabić.