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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabićoštro je reagovala na skandalozne izjave predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića o ženama koje drugačije misle.

- Dan za danom - potvrde da Studentska lista kao svoj program nudi napade na sve žene koje se usude da imaju drugačije mišljenje. Milivojević potvrđuje da za žene koje misle drugačije neće biti amnestije! Amnestije od čega? Što su se usudile da zahtevaju da deca idu u škole, studenti na fakultete?

- Zbog toga su zaslužile šišanje, jahanje i svaku vrstu kazne i poniženja koje smislite čim Studentska lista pobedi? Da se studentkinja Marija Stanković, svi mi, naše majke, bake, naše sestre i drugarice spreme, da radite sa njima šta hoćete, čim pobedite? Taj film sigurno nećete gledati.

- Nisu žene Srbije ponižavali ni silniji od vas, pa nećete ni vi. A posebno je zastrašujuće targetiranje da su se "ćacike" cerekale dok su se građani upisivali u Knjigu žalosti u Ribnikaru. Tih dana je cela Srbija tugovala - bez razlike.

- A vi ponovo iskorišćavate te žrtve i tu stravičnu tragediju za neki mizerni politički poen. Razlika između vas i člankovitog crva je što člankoviti crv ima kičmu - poručila je Ana Brnabić.

Podsetimo, predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević oglasio se danas nakon što su hrabre žene Srbije navele da su i one "Ćacike", kako ih blokaderi targetiraju i omalovažavaju mesecima, u izrazu koji su sada blokaderi počeli da koriste i kao deo svojih jezivih pretnji. Više o tome pročitajte klikom ovde.