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Potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić obratila se danas javnosti nakon skandaloznih snimaka koje su blokaderi poslednjih dana objavili, uključujući i pretnje silovanjem. Tom prilikom hrabre žene su ustale i glasno odgovorila na jezive pretnje blokadera, ističući da da reč "ćacike" nije apstraktan pojam.

Na konstataciju blokadera "Gde ćemo sa Ćacikama 26. oktobra", izraz koji su sada počeli da koriste i kao deo svojih jezivih pretnji, usledio je odgovor žena:

- Ja sam Ćacika! Biti ćacika nije apstraktan pojam. Sve ove žene ovde su "ćacike". Naše majke, naše bake, sestre, drugarice. Sve žene koje volite, poznajete, koje svakodnevno srećete, sve žene su "ćacike".

- Šta oni ovde nama poručuju, šta se oni ovde pitaju, šta raditi "ćacikama" 26. oktobra, i što je sigurno žene neće pristati da je ovo nasilje, ovakve pretnje i ovakva ponižavanja, da je sve ovo normalno. I budite sigurni da će vas žene pobediti svojom hrabrošću, da će žene ustati i da će se boriti za Srbiju, glasi jasna, glasna i nedvosmislena poruka dama koje su danas ustale i digle glas protiv jezivih i ženomrzačkih pretnji i poniženja koje su blokaderi uputili tzv. ćacijima, kako su svojevremeno nazvali sve one koji ne misle kao oni.

Međutim blokader koji je žene nazvao "ćacike", ponovo se oglasio i potvrdio da i dalje snažno stoje na ovom putu te da ćacike nisu samo žene.

- Evo Ana Brnabić drži konferenciju vezano za vređanje žena i tako dalje. Koliko je kompetentna da priča o ženama, ne znam, ali iskoristio se moj termin "ćacika" koji sam ja koristio kao "duduk". Znači, kad kažete "Ali Ana duduk", lupam, to je za mene ćacika, u neutralnom tonu, nevezano za žene i za muškarce.

- Ali, eto, s obzirom da Ana Brnabić drži konferenciju, ovaj, o ženama neka im je sa srećom, šta da im kažem - rekao je on između ostalog.

Poruka je jasna, blokaderima "ćacike" nisu samo žene, njihovo maltretiranje i progon nastaviće se i sprovesti i nad drugim ljudima. To je njihov program i njihova politika.

Podsetimo, Brnabićeva se danas obratila javnosti povodom čak 3 pretnje silovanjem u jednom danu.

- Nemam ništa drugo da kažem osim monstruozno. Ovako nešto nikada nije viđeno u Srbiji, ovakva kampanja, nije viđena nigde u svetu i neće biti viđena. Zato što se ovakve stvari jednostavno ne rade. A ovo je program studentske liste, rekla je Brnabić i dodala: