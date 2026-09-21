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Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević i predsednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović tokom večeri su nasilničkim i prostačkim ponašanjem pokazali pravo i jedino lice "Studentske liste".

Naime, oni su snimljeni na vašaru u Šapcu, gde su vređali narod strašnim psovkama.

Snimak vulgarnog i nasilničkog ponašanja pogledajte u nastavku:

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Milivojević i Zelenović na vašaru u Šapcu Izvor: Kurir

Ovo je samo još jedna u nizu potvrda da "Studentska lista" građanima nema ništa perspektivno da ponudi, već su joj jedini program nasilje, vulgarnost i kukavičluk.

Kurir.rs

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