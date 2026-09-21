Politika
NASILNICI I PROSTAČINE! Šok snimak Milivojevića i Zelenovića na vašaru u Šapcu: Najstrašnije vređali narod - pokazali pravo lice "Studentske liste" (VIDEO)
- Srđan Milivojević i Nebojša Zelenović snimljeni su na vašaru u Šapcu, gde su, prema navodima, vređali okupljene psovkama.
- Tekst njihov nastup predstavlja kao dokaz da 'Studentska lista' nema program, već promoviše nasilje, vulgarnost i kukavičluk.
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Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević i predsednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović tokom večeri su nasilničkim i prostačkim ponašanjem pokazali pravo i jedino lice "Studentske liste".
Naime, oni su snimljeni na vašaru u Šapcu, gde su vređali narod strašnim psovkama.
Snimak vulgarnog i nasilničkog ponašanja pogledajte u nastavku:
Ovo je samo još jedna u nizu potvrda da "Studentska lista" građanima nema ništa perspektivno da ponudi, već su joj jedini program nasilje, vulgarnost i kukavičluk.
Kurir.rs
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