Tokom TikTok lajva, Vučić je šalom izazvao zabunu kada je stigla poruka na telefon njegovog saradnika Dalibora.
Politika
"ZAMALO DA ČOVEKU NAPRAVIM PROBLEM" Poruka na telefonu tokom Vučićevog lajva umalo napravila HAOS, a onda je usledilo objašnjenje: Ljiljana, šalio sam se VIDEO
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom TikTok lajva imao je zanimljivu situaciju kada je na telefon njegovog saradnika Dalibora stigla poruka.
Vučić je primetio šta se dešava, pa je kroz šalu upitao:
- Nešto ti sad piše ovde, je l' se prekinulo ili Bog zna šta? Ili ti neka, Dalibore, piše poruku?
Dalibor mu je odgovorio kratko:
- Jedino žena može da mi piše.
Na to je Vučić uz osmeh dobacio:
- Joj, kakve ti šuplje priče imaš. Evo i Dragana ti se smeje.
Shvativši da bi šala mogla da bude pogrešno shvaćena, Vučić je odmah pojasnio situaciju i obratio se Daliborovoj supruzi.
- Ljiljana, šalio sam se. To je supruga Daliborova, pusti moje šale. Zamalo da čoveku napravim problem. Veliki pozdrav za Ljiljanu, rekao je Vučić.
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