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Predaleko je otišlo. Stvorili smo, svi mi zajedno, Frankenštajne!

Ako im nismo tepali da su najpametniji na svetu, nova snaga koja će preporoditi Srbiju, sila koju smo čekali da zemlju izvuče iz blata, radovali se što će da dobiju Nobelovu nagradu, pekli im kiflice da deca nešto pregrizu pošto su već pobegli sa časova na marš… onda smo slegali ramenima kad su nam prevrtali kontejnere, zabranjivali prolaz do posla ili lekara, psovali i pretili da će nas u logore ako ne skačemo zajedno sa njima.

I sad imamo gomilu blokadera koji sa ljudskom vrstom imaju veze samo po obliku – dve ruke, dve noge, glava. Ali, taj je oblik ispražnjen od svega ljudskog – nema u njemu ideja ni misli, nema emocija ni morala. Samo zloba, žuč, jed.

Takvi su napravili spot u kojem se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću preti silovanjem u zatvoru.

Potpisali su ga "studenti Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi", budući, valjda, radnici u kulturi, koji se za reditelje, scenariste, glumce… školuju o trošku države.

Duško Radović je rekao: "Kultura mnogo više pripada vaspitanju nego obrazovanju i više je stvar morala nego estetike".

Ali kod blokadera ni vaspitanja ni morala nema!

Samo sveprisutna i razarajuća mržnja prema neistomišljenicima karakteriše njihovo destruktivno delovanje, a glavna meta im je Aleksandar Vučić. Ono što je sa blokadreske strane – i sa kukavičkih anonimnih naloga na društvenim mrežama, i od pojedinaca koji ni pameti ni srama nemaju – izrečeno na njegov račun, nezabeleženo je u istoriji političkih borbi u Srbiji. Psovke, uvrede, kletve, laži… nisu mimoišle ni članove njegove porodice. I primetimo ovde jedan bizaran detalj: mafija se drži pravila da žene i decu svojih meta ne povređuje, a blokaderi – "naša fina deca, naša budućnost" – kad god su mogli, najogavnije su napadali porodicu Vučić!

Zato spot koji je zgrozio Srbiju, u kojem se predsedniku države preti smeštanjem u logor i silovanjem, predstavlja prirodni nastavak blokaderske kampanje rušenja Srbije. Psihijatri bi imali šta da kažu o onima koji su se baš toga dosetili, ali ko smo mi da sudimo kako su se "fduovci" zabavljali u kupatilu blokiranog fakulteta tokom prošle školske godine…

Ali svakako nije reč o omašci, o slučajnom iskliznuću u prostaštvo. U pitanju je ozbiljna patologija koja, kako vreme odmiče sve ozbiljnije izbija na površinu. Nasilje je od početka svojstveno blokaderskom narativu, i nema dana da na njihovom izbornom programu nije bilo "jahanja", kao što je to juče pretio i neuspešni košarkaš Štimac. Sada seksualno nasilje postaje dominantno u njihovim kampanjama. Oni više ne kriju da bi, u slučaju da pobede, silovali svoje političke neistomišljenike, njihove majke, sestre, ćerke.

Pitanje iz jednog blokaderskog klipa sa interneta: "Gde ćemo sa Ćacikama 26. oktobra" otvorena je zlokobna pretnja i niko od "uglednih i pametnih stručnjaka" sa blokaderske liste da se oglasi i kaže da je to nedopustivo, da je ispod civilizacijskog minimuma, ako već ne želi da im prepiše terapiju ili opere usta sapunom.

02:27 "Tri pretnje silovanjem od strane blokadera" Ana Brnabić poskidala maske onima koji stoje uz studente Izvor: Kurir

Ono što je građanima jasno, kampanja zasnovana na gnusobama, netrpeljivosti i nasilju govori samo o njenim tvorcima. Blokaderi se sami legitimišu ovakvim uradcima.

Na kraju krajeva, njihovo je pravo da biraju kome će da se obraćaju.

Pa ako traže glasove onih koji hoće smenu vlasti da bi mogli da siluju u zatvorskim ćelijama i po ulicama, postigli su cilj.