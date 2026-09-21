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Na repertoaru su morbidno predstavljanje predsednika Aleksandra Vučića, pretnja jahanjem, uz prikaz primera jahanja konja, svih koji ne pripadaju antirežimskoj javnosti. Suluda vulgarna poruka ženama i poziv koji doslovno glasi ovako: „Ljudi, gde ćemo mi sa tolikim ćacikama 26. oktobra, dajte da pomognemo studentima, napišite nam najkreativniju ideju šta ćemo sa ćacikama kad studenti pobede?“.

Možda je još mizernije što ove ogavne postupke nije osudio niko iz tzv. studentske liste i antirežimskog bloka koji se proklamuje da se zalaže za poštovanje ljudskih prava i vrednosti i društveno političke kulture.

1/33 Vidi galeriju Slike haosa koji su blokaderi napravili u Beogradu Foto: Gradska čistoća

Gosti "Usijanja" koji su analizirali političku atmosferu u Srbiji uoči izbora bili su Milana Vuković, analitičarka, Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista i Đorđe Dabić, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Pretnje i nasilje blokadera

Milana Vuković se osvrnula na degutantne pretnje i poruke blokadera oko toga šta će uslediti nakon 25. oktobra, pa je rekla da je žalosno jer imamo ljude koji se predstavljaju kao intelektualci koji žele da zauzmu najznačajnije pozicije u državi, a izborna kampanja im je ispunjena nasiljem i gnusnim porukama.

- Građanima nude najprizemnije uvrede, a iskreno sam pomislila da smo se odmakli od toga "jahaćemo vas po ulicama", ali Vladimir Štimac ništa osim toga ne zna. On govori da se glasa za blokadere jer njegova supruga zauzima visoko mesto na toj listi i tu se radi o ličnom interesu. Danas imate ljude koji smatraju da nekoga vređaju samo jer nema isto političko opredeljenje kao oni. Cilj im je da dehumanizuju i satanizuju predsednika Vučića, ali i predstaviti ga kao legitimnu metu, ali ne samo za njegovo otklanjanje u političkom smislu, već smo imali prilike da vidimo pozive na ubistvo - započela je Vuković, pa dodala:

- Svesni su da nemaju politički program koji bi njemu parirao. Čuli smo skandalozne poruke ženama "šta ćemo da radimo sa Ćacikama 26. oktobra", žele nasiljem na dođu na vlast, ali mislim da nas neće zastrašiti ni uplašiti, ja sam žena i ponosna Ćacika! Mogu da poručim da su nam ove pretnje podstakle želju za političkom borbom i da ćemo se boriti da ovakvi ljudi nikada više ne budu u poziciji na o bilo čemu odlučuju.

05:05 Gosti Usijanja o nasilju i pretnjama blokadera Izvor: Kurir televizija

Vukovićeva je podsetila da se blokaderi nasilnici ne libe ni fizičkog obračuna, pa je navela primere u kojima su čak potegli vatreno oružje na političke neistomišljenike.

- Tako smo imali upucanog aktivistu SNS ispred Pionirskog parka, izbodene aktiviste, zapaljene prostorije SNS. Blokaderi nemaju nikakav kompas, samo pokazuju građanima zašto je važno da se ujedinimo 25. oktobra i budemo na braniku jedine ispravne politike koja nam donosi mir i stabilnost, a to je svakako politika koju predstavlja Ujedinjena Srbija - rekla je Milana Vuković.

Kulminacija nasilja

Dragović je u studiju Kurira rekao da je ovo kulminacija protekle dve godine jer niko nije kažnjavao nasilje koje su činili.

Foto: Kurir Televizija

- Oni sebi za pravo daju sve više, a pretnje su im sve jače. Suštinski, ne vidim kako neko može da podrži pretnje ženama nakon izbora. Šta bi se desilo da je neko iz vlasti pretio i govorio šta će raditi sa blokaderkama nakon izbora. Pretpostavljam, da bi se u tom slučaju, oglasile UN, EU i svi ostali, te tražili osudu. Toga ovde nema. Oni samo pričaju o 26. oktobru i nasilju koje za cilj ima destabilizaciju Srbije. Oni uopšte ne pričaju o izborima, niti misle da mogu da ih dobiju. Ja se takođe izbezumim kada vidim šta sve kače po društvenim mrežama i kroz medije. Jednostavno mi je neshvatljivo da neko na taj način preti. Krug ludila koji traje već dve godine mora da se završi - rekao je Dragović.

Dabić je rekao da ovakve uvrede od strane blokadera više ne šokiraju jer su oni probili svako dno. Međutim, iznova ga zaprepastilo kada je video da targetiraju žene.

- Setite se kada su zapalili objekte SNS, tada su praktično hteli ljude da zapale. Za njih ništa nije sveto i niko od njih nije osudio nasilne ispade. Logično bi bilo da su osudili kada je upucan ili izboden čovek ispred Pionirskog parka. Međutim, ako to nisu osudili, zašto bi onda neko od njih osudio video gde pozivaju na jahanje ili pretnje "Ćacikama". Da su hteli da vode odgovornu politiku, oni bi još pre godinu dana osudili razne poteze. Oni su podržavali nasilne izjave, a to i dan danas rade. Oni plasiraju narativ građanskog rata, spremaju se da 25. oktobra naprave nemire. Znamo scenario, a oni ga i najavljuju, nije potrebno da budete ekspert, nedvosmisleno spremaju nasilje posle izbora. Danas imamo sigurnosni sistem i građani bi trebalo da budu mirnu. Srbija ne želi ovako nenormalne ljude na vlasti, poput Štimca.

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Kurir.rs

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