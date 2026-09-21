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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski pokazala je na delu kako se ministarstvo brine o građanima u Bosilegradu. 

- Vidite, da ne bude posle da su i ovi ministri lenji, evo da vam pokažemo kako mi radimo. Evo ga, evo, unutra imamo sve da obiđemo, porodice, rad na terenu, samo na terenu - navela je. 

Pogledajte u nastavku šta je pripremljeno: 

Kurir.rs

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