Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski objavila video sa terena u Bosilegradu i poručila da se o građanima brine direktno na terenu i u razgovoru sa porodicama
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"DA NE BUDE DA SMO LENJI!" Ministarka Đurđević Stamenkovski pokazala kako ministri RADE NA TERENU: Zasukala rukave u Bosilegradu! (VIDEO)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski pokazala je na delu kako se ministarstvo brine o građanima u Bosilegradu.
- Vidite, da ne bude posle da su i ovi ministri lenji, evo da vam pokažemo kako mi radimo. Evo ga, evo, unutra imamo sve da obiđemo, porodice, rad na terenu, samo na terenu - navela je.
Pogledajte u nastavku šta je pripremljeno:
Kurir.rs
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