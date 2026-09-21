Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski pokazala je na delu kako se ministarstvo brine o građanima u Bosilegradu.

- Vidite, da ne bude posle da su i ovi ministri lenji, evo da vam pokažemo kako mi radimo. Evo ga, evo, unutra imamo sve da obiđemo, porodice, rad na terenu, samo na terenu - navela je.