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Blokaderski mediji objavili su "senzacionalnu" vest o "diplomatskoj ofanzivi američkog kongresmena protiv Vučića", ali su zaboravili da kažu da je u pitanju glavni antisrpski lobista koji se pritom zdušno druži sa Aljbinom Kurtijem.

Kako su istakli Džo Vilson tvrdi "Vučićev režim" u Evropu donosi kinesku tehnologiju koju je opisao kao protivnu slobodama.

Međutim, Nova S pokušala je da sakrije o kome se zapravo radi, i zašto je pokrenuo "diplomatsku ofanzivu protiv Vučića."

Vilson je zapravo albanski lobista koji pokušava da kroz Kongres progura zakone i druge akte kojima bi američku izvršnu vlast obavezali na delovanje protiv Srbije.

A koliko Kurti voli Vilsona najbolje govori i njihova zajednička fotografija koja je danas objavljena, uz koju je Kurti napisao:

"Zadovoljstvo mi je bilo sastati se sa Džoom Vilsonom na marginama Generalne skupštine UN81. Cenim posvećenost kongresmena osiguravanju da naš region ostane utemeljen u demokratskim vrednostima i u jakim savezima među demokratskim partnerima."

Dakle stvar je jasna - još jednom su blokaderi uhvaćeni u laži i to ni manje ni više nego u sprezi sa Kurtijem!

Iz Kongresa udarili na Srbiju

Podsećamo, albanski lobisti su nedavno u američkom Kongresu ponovo pokrenuli talas žestokih napada na Srbiju, iznoseći teške i neosnovane optužbe na račun zvaničnog Beograda, a novi ovakav pokušaj su jedan predlog rezolucije i jedan predlog zakona koji upravo pod kupolom Kapitola podmeće nekoliko kongresmena, osvedočenih albanskih lobista.

Predlog zakona pod nazivom Srbija akt (Zakon o podsticanju vladavine prava i odgovornosti) sadrži niz smernica i mera za politiku SAD prema Srbiji. Autor predloga je upravo Džo Vilson, a ko-sponzori su Bil Kiting i Kit Self. Vilson i Kiting predstavili su ovaj predlog 27. avgusta 2026, uz najavu da predviđa sankcije i zabrane ulaska za zvaničnike Zapadnog Balkana koji, prema oceni predlagača, ugrožavaju demokratiju, bezbednost ili teritorijalni integritet regiona.

Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock, Alan Kotok / Alamy / Profimedia, Volodymyr Tarasov / UkrInform / Profimedia, CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

Drugi predlog, uperen protiv Srbije je rezolucija, iza koje stoje isti albanski lobisti kao i za pomenuti predlog zakona, a koju je formalno predložila grupa kongresmena predvođena Džoom Vilsonom, uz podršku 41 potpisnika, medu kojima je i Bil Kiting. Rezolucija poziva da se godišnje zasedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine održi u Čarlstonu, umesto u Beogradu.