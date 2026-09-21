BLOKADERSKI MEDIJI POKUŠALI DA SLAŽU O "DIPLOMATSKOJ OFANZIVI KONGRESMENA SAD PROTIV VUČIĆA" Kurti im u trenu pokvario planove! Sami sebi uskočili u stomak FOTO
Blokaderski mediji objavili su "senzacionalnu" vest o "diplomatskoj ofanzivi američkog kongresmena protiv Vučića", ali su zaboravili da kažu da je u pitanju glavni antisrpski lobista koji se pritom zdušno druži sa Aljbinom Kurtijem.
Kako su istakli Džo Vilson tvrdi "Vučićev režim" u Evropu donosi kinesku tehnologiju koju je opisao kao protivnu slobodama.
Međutim, Nova S pokušala je da sakrije o kome se zapravo radi, i zašto je pokrenuo "diplomatsku ofanzivu protiv Vučića."
Vilson je zapravo albanski lobista koji pokušava da kroz Kongres progura zakone i druge akte kojima bi američku izvršnu vlast obavezali na delovanje protiv Srbije.
A koliko Kurti voli Vilsona najbolje govori i njihova zajednička fotografija koja je danas objavljena, uz koju je Kurti napisao:
"Zadovoljstvo mi je bilo sastati se sa Džoom Vilsonom na marginama Generalne skupštine UN81. Cenim posvećenost kongresmena osiguravanju da naš region ostane utemeljen u demokratskim vrednostima i u jakim savezima među demokratskim partnerima."
Dakle stvar je jasna - još jednom su blokaderi uhvaćeni u laži i to ni manje ni više nego u sprezi sa Kurtijem!
Iz Kongresa udarili na Srbiju
Podsećamo, albanski lobisti su nedavno u američkom Kongresu ponovo pokrenuli talas žestokih napada na Srbiju, iznoseći teške i neosnovane optužbe na račun zvaničnog Beograda, a novi ovakav pokušaj su jedan predlog rezolucije i jedan predlog zakona koji upravo pod kupolom Kapitola podmeće nekoliko kongresmena, osvedočenih albanskih lobista.
Predlog zakona pod nazivom Srbija akt (Zakon o podsticanju vladavine prava i odgovornosti) sadrži niz smernica i mera za politiku SAD prema Srbiji. Autor predloga je upravo Džo Vilson, a ko-sponzori su Bil Kiting i Kit Self. Vilson i Kiting predstavili su ovaj predlog 27. avgusta 2026, uz najavu da predviđa sankcije i zabrane ulaska za zvaničnike Zapadnog Balkana koji, prema oceni predlagača, ugrožavaju demokratiju, bezbednost ili teritorijalni integritet regiona.
Drugi predlog, uperen protiv Srbije je rezolucija, iza koje stoje isti albanski lobisti kao i za pomenuti predlog zakona, a koju je formalno predložila grupa kongresmena predvođena Džoom Vilsonom, uz podršku 41 potpisnika, medu kojima je i Bil Kiting. Rezolucija poziva da se godišnje zasedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine održi u Čarlstonu, umesto u Beogradu.
Zanimljivo je da ove aktivnosti u američkom kongresu pomno prate i pojedini mediji u Srbiji, poput N1 i Nove S, pa su upravo oni dali prostor jednom od pokretača Bilu Kitingu da za njihov program izjavi da se ovim predlogom zakona šalje jasna poruka predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.