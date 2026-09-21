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Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević izjavio je danas da su toj instituciji već počele da pristižu prijave zbog predizbornog materijala za koji se ocenjuje da sadrži govor mržnje ili druge oblike diskriminacije, ističući da će svaka prijava biti pažljivo razmotrena.

- Prve prijave već pristižu instituciji Poverenika, od otvoreno mizoginih poruka i najava odmazde nakon izbora, do poruka kojima se kandidati omalovažavaju zbog njihove stvarne ili pretpostavljene nacionalne pripadnosti. Svaku prijavu ćemo pažljivo razmotriti i reagovati tamo gde postoje zakonski uslovi. Istovremeno, sa zabrinutošću pratimo i incidente koji se beleže na predizbornim štandovima i oko njih.

- Politički neistomišljenici moraju imati jednako pravo da vode kampanju, razgovaraju sa građanima i budu prisutni u javnom prostoru bez zastrašivanja, vređanja ili fizičkih sukoba. Izborna kampanja jeste prostor za oštru političku debatu, ali pol, nacionalna pripadnost i druga lična svojstva ne smeju biti sredstvo za diskreditaciju političkih protivnika.

- Pretnje i nasilje nisu politička debata i njima treba da se bave nadležni organi - poručio je Milan Antonijević.