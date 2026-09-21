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Pravnik i stručnjak za ljudska prava Milan Antonijević osudio je brutalno proganjanje, vređanje i targetiranje novinarke Radio Beograda samo zato što je uradila dobar intervju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Ovo nije borba za demokratiju i vladavinu prava. Nije borba za rodnu ravnopravnost, a ponajmanje za slobodu medija - istakao je Antonijević.

- Mnogo toga se u Srbiji mora vratiti na svoje mesto, uključujući i pravo da se profesionalni rad novinara ocenjuje argumentima, a ne etiketiranjem i napadima.

Stvar je više nego jasna, kukavice samo žene targetiraju i prete im! To je izgleda ta njihova "bolja" Srbija. Tako oni zamišljaju da vode državu.

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