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Pravnik i stručnjak za ljudska prava Milan Antonijević osudio je brutalno proganjanje, vređanje i targetiranje novinarke Radio Beograda samo zato što je uradila dobar intervju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Ovo nije borba za demokratiju i vladavinu prava. Nije borba za rodnu ravnopravnost, a ponajmanje za slobodu medija - istakao je Antonijević.

- Mnogo toga se u Srbiji mora vratiti na svoje mesto, uključujući i pravo da se profesionalni rad novinara ocenjuje argumentima, a ne etiketiranjem i napadima.