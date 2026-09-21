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Prvi kandidat tzv. "studentske liste" Ilija Srdanović odgovorio je juče predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću koji ga je pozvao na televizijski duel — poručivši da je spreman da debatu vodi i protiv više sagovornika istovremeno, u uslovima koji im odgovaraju — u veoma nonšalantnom videu koji je izazvao više nenamernog smeha nego što je pokazao ozbiljnost jednog političkog kandidata.

Naime, dok je predsednik Vučić pozvao na dijalog, spreman da ukrsti argumente pred građanima Srbije na bilo kojoj televiziji i pod bilo kojim uslovima, dobio je odgovor koji je daleko od dostojanstvenog: "Ignore je jako bolan".

Ipak, Srdanović nije dobio podršku kakvu je očekivao, te su korisnici mreža već počeli da se sprdaju na njegov račun.

- Šurda za premijera - glasio je jedan od komentara, ispod videa koji ga je uporedio sa Šurdom, likom iz dobro poznate televizijske serije "Vruć vetar", a posebno scena kad kaže "imam jako nizak pritisak".

Pogledajte u nastavku kako to izgleda:

Pogledajte u nastavku kako je Srdanović doživeo fijasko u našem tekstu OVDE.