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Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas u Njujorku, gde boravi povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa zamenicom premijera Nezavisne Države Samoe Mulipolom Anarosom Ale Molio.

Na sastanku je bilo reči o jačanju političkog dijaloga, kao i o intenziviranju saradnje, naročito u oblastima, informacionih tehnologija i obrazovanja.

Ministar je naveo i da će Srbija nastojati da podrži aktivnosti pacifičkih država na međunarodnom planu, posebno u domenu jačanja otpornosti na prirodne katastrofe, te da smo spremni da u okviru svojih mogućnosti učestvujemo u radu Fonda za održivost Pacifika posredstvom podrške projektima jačanja lokalnih zajednica u borbi sa navedenim izazovima.

Đurić je posebno zadovoljstvo izrazio povodom potvrde učešća Samoe na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, rekavši da će to biti prilika i za posetu visoke delegacije ove zemlje Beogradu.

Kada je reč o obrazovanju, ministar Đurić je istakao značaj programa "Svet u Srbiji", koji već više od 15 godina studentima iz velikog broja zemalja pruža mogućnost da svoje visoko obrazovanje stiču u Srbiji i predstavlja važan doprinos povezivanju Srbije sa različitim delovima sveta i stvaranju trajnih veza.