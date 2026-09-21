Politika
MAKRON MI JE JEDNOM REKAO "MALO KO BI SVE TO MOGAO DA PREŽIVI" Vučić: Preživeo sam, zbog Srbije nemam nameru da odustanem! NAJBOLJI REZULTATI TEK DOLAZE (VIDEO)
- Vučić je na Instagramu podsetio na Makronove reči da bi malo ko mogao da preživi sve što je prošao.
- Poručio je da zbog Srbije nema nameru da odustane i da najbolji rezultati tek dolaze.
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-objavom na svom Instagram profilu "avucic“, u kojoj se osvrnuo na reči francuskog predsednika Emanuela Makrona koje mu je svojevremeno uputio.
Vučić se tom prilikom prisetio Makronovih reči da bi malo ko mogao da izdrži sve ono što je predsednik Srbije preživeo.
- Makron mi je jednom rekao: "Malo ko bi sve to mogao da preživi." Preživeo sam, zbog Srbije nemam nameru da odustanem. Najbolji rezultati tek dolaze - poručio je predsednik Srbije.
Kurir.rs
Reaguj
14