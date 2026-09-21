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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-objavom na svom Instagram profilu "avucic“, u kojoj se osvrnuo na reči francuskog predsednika Emanuela Makrona koje mu je svojevremeno uputio.

Vučić se tom prilikom prisetio Makronovih reči da bi malo ko mogao da izdrži sve ono što je predsednik Srbije preživeo.

- Makron mi je jednom rekao: "Malo ko bi sve to mogao da preživi." Preživeo sam, zbog Srbije nemam nameru da odustanem. Najbolji rezultati tek dolaze - poručio je predsednik Srbije.

Kurir.rs

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