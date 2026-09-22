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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićučestvovao je na Samitu P4M "Partnerstvo za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet" uoči otvaranja Generalne debate UN.

Podsećamo, samit je u organizaciji predsednika Evropskog Saveta Antonija Košte, predsednika Republike Kenije Vilijama Ruta i predsednika Vlade Kanade Marka Karnija.

- U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova, neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova, uz snažnu ulogu UN. Danas, više nego ikada, potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama - naveo je i dodao:

- Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija, jer samo na tim principima možemo da gradimo pravedniji i bezbedniji svet.

Usledio je i razgovor sa Kristijanom Štokerom, kancelarom Austrije.

Foto: Printscreen

Poznato kad se obraća na Generalnoj skupštini UN

Podsećamo, a kako je Kurir pisao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a obratiće se učesnicima u sredu, 23. septembra.

Tokom boravka u Njujorku, Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

Vučić je u nedelju rekao da će u predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i svaki put, ukazati na poziciju Srbije, koja je, kako je istakao, "na evropskom putu, ali koja pripada i, po raznim parametrima, globalnom jugu, i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama".

- Da govorim o našoj poziciji, ali da govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih, ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali, otprilike, u džakovima, a dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu - naveo je predsednik Srbije.