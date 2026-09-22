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Republička izborna komisija (RIK) proglasila je danas izbornu listu „SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka”, koju je podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka (SDA), za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra.

Članovi RIK-a su jednoglasno odlučili da izborna lista SDA Sandžaka ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Član izborne komisije Tanasije Marinković naveo je da je 20. septembra u 14:10, SDA podnela RIK-u izbornu listu sa 35 kandidata za narodne poslanike uz 5.910 valjanih potpisa birača koji je podržavaju.

U nastavku rada Komisija je donela rešenja o imenovanju člana i zamenika člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu na predlog podnosioca izborne liste SDA „Sandžaka - Čuvari Sandžaka”, kojim je za člana imenovan Enis Zeković iz Novog Pazara, a za zamenika člana Đemil Sijarić iz Novog Pazara.

Doneta su i rešenja o razrešenjima i ispravci rešenja u lokalnim izbornim komisijama, kao i rešenja o imenovanjima u lokalnim izbornim komisijama. Izborna lista „SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka” je 11. izborna lista koju je RIK proglasio.

Sednici su prvi put prisustvovali i članovi posmatračke misije ODIHR-a, a predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević najavio je da će oni prisustvovati i svim narednim sednicama ovog tela.

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