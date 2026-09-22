Slušaj vest

Najvažnijim ulicama Njujorka, ali i glavnim trgom u centru grada „Tajms skverom“, kruže kamioni koji na video-bimovima prikazuju život Srba na Kosovu.

U ime srpske dijaspore u Americi Aleks Mitrović rekao je da je u Njujorku danas počela godišnja sednica Ujedinjenih nacija te da se oni iz tih razloga nalaze baš tamo. Ovo je treća godina zaredom da se na ulilcama Njujorka mogu videti ovakvi kamioni.

Screenshot 2026-09-22 083540.png
Foto: screenshot YT/kosovoonline

„Na kamionima iza mene se emituje video koji pokazuje situaciju i život Srba na teritoriji Kosova i Metohije. Želimo da skrenemo pažnju brojnim zvaničnicima i državnim službenicima na uslove života Srba na Kosovu i Metohiji“, kazao je Mitrović.

Kako je napomenuo, ova akcija nije politička.

Screenshot 2026-09-22 083439.png
Foto: screenshot YT/kosovoonline

„Naprotiv, ovo je humanitarna akcija i, pre svega, akcija patriotizma“, naglasio je Mitrović.

Na kamionima mogu videti snimci iz Martovskog pogroma, kao i malog Stefana Stojanovića iz Gotovuše, koga je Azem Kurtaj ranio na Badnji dan 2023. godine. Na snimcima se vide i privođenja Srba, protesti lekara iz ove godine, ali i poruke podrške predsedniku SAD Donaldu Trampu u Beogradu.

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustitePolitika"UPOZNAJTE SRPSKO STRADANJE" Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo u centru Njujorka međunarodnu kampanju - prvi put ikada u Americi (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaVUČIĆ NA SAMITU P4M U NJUJORKU: "Potrebni su nam odgovornost, poštovanje i kompromis - Srbija ostaje posvećena međunarodnom pravu!" (FOTO)
download (1).png
PolitikaĐURIĆ NA ZASEDANJU UN U NJUJORKU: Zamenica premijera Samoe potvrdila učešće na EKSPO 2027 u Beogradu - usledio razgovor i sa MSP Fidžija (FOTO)
1s.jpg
Politika"SUTRA ILI PREKOSUTRA IDEM U NJUJORK, PREDSTAVLJAĆU NAŠU ZEMLJU" Vučić se obratio narodu - Jedva čekam da se vratim, da budem sa vama i da se borim
Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija etno selo Moravski konaci Velika Plana (5).jpeg
PolitikaJOŠ MNOGO TEŠKOG NAS ČEKA ZA KRAJ: Vučić o poseti Njujorku: Verujte, to će biti najslušaniji i najgledaniji govor, šta su srpskom narodu radili od 90-ih godina!
Aleksandar Vučić (2).png