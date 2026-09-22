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Najvažnijim ulicama Njujorka, ali i glavnim trgom u centru grada „Tajms skverom“, kruže kamioni koji na video-bimovima prikazuju život Srba na Kosovu.

U ime srpske dijaspore u Americi Aleks Mitrović rekao je da je u Njujorku danas počela godišnja sednica Ujedinjenih nacija te da se oni iz tih razloga nalaze baš tamo. Ovo je treća godina zaredom da se na ulilcama Njujorka mogu videti ovakvi kamioni.

Foto: screenshot YT/kosovoonline

„Na kamionima iza mene se emituje video koji pokazuje situaciju i život Srba na teritoriji Kosova i Metohije. Želimo da skrenemo pažnju brojnim zvaničnicima i državnim službenicima na uslove života Srba na Kosovu i Metohiji“, kazao je Mitrović.

Kako je napomenuo, ova akcija nije politička.

Foto: screenshot YT/kosovoonline

„Naprotiv, ovo je humanitarna akcija i, pre svega, akcija patriotizma“, naglasio je Mitrović.

Na kamionima mogu videti snimci iz Martovskog pogroma, kao i malog Stefana Stojanovića iz Gotovuše, koga je Azem Kurtaj ranio na Badnji dan 2023. godine. Na snimcima se vide i privođenja Srba, protesti lekara iz ove godine, ali i poruke podrške predsedniku SAD Donaldu Trampu u Beogradu.