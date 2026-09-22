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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Njujorku, gde učestvuje na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a za sredu, 23. septembar, zakazano je njegovo obraćanje učesnicima Generalne debate. Tokom boravka planirani su i bilateralni susreti sa svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

O ovome, za emisiju "Redakcija", govorili su Tomislav Kresović, novinar i publicista i Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja.

- Vidite, moderno vreme je sada u fazi brisanja međunarodnog prava, međunarodnih obaveza i poštovanja onoga što je potpisano. Srbija je školski primer kako su neki međunarodni ugovori, konvencije i rezolucije Ujedinjenih nacija prekršeni, odnosno pregaženi. Tu je Rezolucija 1244, koja je bila krovna rezolucija o zaustavljanju rata na Kosovu i Metohiji, pa do Briselskog sporazuma koji je predstavljao obećanje Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Ispostavilo se, međutim, da je to bila velika zamka. Srbija je kroz Briselski sporazum pristala na dogovor kako bi se otvorio put stvaranju samouprave Srba na Kosovu i Metohiji, relaksirala situacija na Balkanu i otvorio prostor za pregovore sa Prištinom - počeo je Kresović.

Foto: Kurir Televizija

"Svedoci smo da je Srbija izigrana"

Ukazao je na posledice sprovođenja Briselskog sporazuma i ocenio da su pojedine obaveze ostale bez očekivanog rezultata.

- Dobili smo, međutim, sasvim drugačiju situaciju. Došlo je do negiranja formiranja Zajednice srpskih opština, podsticanja daljeg iseljavanja Srba i blokiranja Srbije da ima bilo kakve ingerencije na Kosovu i Metohiji. Srbija je, na neki način, podnela i žrtvu time što je povukla svoje institucije koje je imala shodno Rezoluciji 1244, kako bi Briselski sporazum zaživeo. On, međutim, nikada nije dobio svoju punu pravnu i praktičnu verifikaciju. Mi smo sada svedoci da je Srbija, prema mom mišljenju, izigrana i da je srpska država došla u situaciju da je dala maksimum, a da zauzvrat nije dobila ono što joj je bilo obećano. To je, zapravo, jedan od primera nepoštovanja međunarodnog prava - nastavio je.

Kako je voditeljka spomenula Rezoluciju 1244, na pitanje da li će predsednik direktno otvoriti to pitanje i da li se može početi sa njenim poštovanjem, odnosno barem vratiti postojeće poštovanje te rezolucije, Perišić je odgovorio:

- Nažalost, nisam optimista kada je reč o poštovanju bilo kakvog međunarodnog ugovora i dogovora u ovom trenutku, pa samim tim ni Rezolucije 1244. Vidimo da interesi različitih aktera i država trenutno dominiraju međunarodnom politikom. Pre svega, tu treba pomenuti velike sile koje insistiraju na takvom pristupu međunarodnim odnosima, ali i određene međunarodne institucije, među kojima su svakako Ujedinjene nacije. One bi trebalo da budu najznačajnija međunarodna institucija, osnovana upravo sa ciljem da štiti prava svih država članica i da sprečava nove krvave sukobe, kakav je bio Drugi svetski rat - kaže on.

Foto: Kurir Televizija

- Međutim, na primeru svih ratova koji se trenutno vode vidimo koliko je kredibilitet Ujedinjenih nacija urušen i koliko nemaju mogućnosti da reaguju i dovedu sve strane za pregovarački sto. To uglavnom dolazi od najvećih država, koje u svemu tome imaju svoje interese, i zbog toga sukobi toliko dugo traju. Sa druge strane, i prostor Balkana veoma je atraktivan velikim silama. Upravo sve ono što se desilo 16. septembra u Hagu predstavlja argument naše strane pred ovakvim velikim skupom, kakav je Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Važno je pokazati koliko svi ti zločini nisu u potpunosti dobili svoj epilog, bez obzira na to što je doneta određena presuda - za Kurir televiziju, objasnio je Perišić.

03:48 Analitičari o sramnom kršenju sporazuma o KiM za Kurir TV: "Srbija je dala maksimum, a nije dobila ono što joj je obećano" Izvor: Kurir televizija

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