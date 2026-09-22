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Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počela je danas i trajaće do 25. septembra. Prve uplate već ležu, a građani su od ranog jutra bili u redovima kako bi sačekali svoju uplatu. Međutim, istog trenutka su postali meta blokadera zbog toga.

Sada, osim penzionera i žena koji su očigledno omiljena meta njihovih napada, blokdaderi su se ostrvili i na Rome, a svima njima žele da im taj novac od države bude "poslednji i da sve daju na lekove".

Komenatri blokaderi prepuni nepristojnosti, mržnje, ali i pretnje penzionerima, ženama romske nacionalne manjine koje nazivaju podrzgljivo nazivaju "cigankama" i "krezubim ćacikama".

- Budi me neka galama, svadjaju se, vrište. Pogledam kroz prozor, red nema kraja, svi kao sardine zgužvani. Penzionerke, ciganke, krezube ćacike, muškaraca nigde, čekaju da podignu 6k.

Smrdi skroz do gore od štrokavih ćacika! Uh, kako ćemo da ih gazimo 26. okt. sve da im presedne - zvuči jedna od od jezivih komentara na mrežama, ali nažalost nije bio jedini, pa je drugi korisnik nastavio u sličnom stilu sa psovkama, uvredama ali i kletvama!

Blokaderi prete gaženjem "ćacikama i cigankama" Foto: Printcreen

- Pored dve pošte sam prošao, redovi kao devedesetih za hleb i zejtin. Je... vas 6.000 din bagro prodana, da Bog da vam bile poslednje i na lekove sve da ih date. Pu. - glasi još strašniji komentar.

Blokaderske kletve za građane Foto: Printscreen

Kampanja nasilja - od prostog vređanja, izopštenja i dece iz grupa vršnjaka, do pretnji i samog fizičkog nasilja postala je očigledno jedina politika blokadera.