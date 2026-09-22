Miroslav Aleksić je rekao da je njemu Srbija važnija od politike, na šta se Vučenićeva samo nasmejala
pa to boli jbt
UH, KAKVO PONIŽAVANJE ALEKSIĆA NA N1! Opozicionaru kog su naterali da podrži "studente" - Vučenićeva se smeje u lice (VIDEO)
- Danica Vučenić je u emisiji N1 pitala Miroslava Aleksića za procenu pozicije njegove partije posle izbora, uz opasku da neće biti u centru političke moći
- Na njegov odgovor da mu je Srbija važnija od politike, voditeljka se nasmejala i poručila da očekuje nešto u šta može da poveruje
Slušaj vest
Voditeljka blokaderske N1 Danica Vučenić ugostila je u svojoj emsiji lidera Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslava Aleksića i tu priliku iskoristila je da ga praktično ismeje.
Ona je upitala Aleksića za predviđanje kada je u pitanju pozicija njegove partije, budući da, kako je rekla, "neće biti u centru političke moći posle izbora".
- Kakva je vaša predikcija kada je reč o poziciji vaše partije, budući da nećeti biti u centru političke moći posle ovako važnih izbora? - pitala je Vučenićeva.
- Pa, meni je važnija Srbija...- rekao je Aleksić, na šta se Vučenićeva nasmejala i rekla "da je znala da će joj dati takav odgovor".
Aleksić je upitao:
- Šta drugo da odgovorim?
- Nešto u šta bismo poverovali - kazala je Danica Vučenić.
Kurir Politika
Reaguj
Komentariši