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Voditeljka blokaderske N1 Danica Vučenić ugostila je u svojoj emsiji lidera Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslava Aleksića i tu priliku iskoristila je da ga praktično ismeje.

Ona je upitala Aleksića za predviđanje kada je u pitanju pozicija njegove partije, budući da, kako je rekla, "neće biti u centru političke moći posle izbora".

- Kakva je vaša predikcija kada je reč o poziciji vaše partije, budući da nećeti biti u centru političke moći posle ovako važnih izbora? - pitala je Vučenićeva.

- Pa, meni je važnija Srbija...- rekao je Aleksić, na šta se Vučenićeva nasmejala i rekla "da je znala da će joj dati takav odgovor". 

Aleksić je upitao: 

- Šta drugo da odgovorim?

- Nešto u šta bismo poverovali - kazala je Danica Vučenić.  

 Kurir Politika

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