"NEMAŠ TI MONOPOL NA UNIŠTENJE SRBIJE, MOŽDA STUDENTSKA LISTA IMA BRŽI NAČIN" Brkati Bradonja o žalopojkama Đilasa i blokaderima
- Satirični video korisnika 'Brkati bradonja' ismejao je Đilasovu tvrdnju da je Studentska lista preuzela program SSP-a
- On je ironično poručio da Đilas nema monopol na 'uništenje Srbije' i da možda postoji brži način
Neprestana svađa unutar blokaderskog bloka oko "autorstva" nad takozvanim programom Studentske liste bila je inspiracija i za satiru. Posebno pogodan materijal za to bila je žalopojka lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa o tome kako se delovi programa Studentske liste već godinama nalaze u programu njegove partije.
Tako je korisnik Fejsbuka i Instagrama koji se predstavlja pod imenom "Brkati bradonja" na duhovit način prokomentarisao navode Đilasa da se devet od 11 tačaka programa Studentske liste već godinama nalazi u programu njegove stranke.
On je videu koji je podelio pročitao novinski naslov "Đilas optužio blokadere da su mu ukrali program", a onda je u ironičnom tonu to prokomentarisao.
- U "Politici" danas naslov: "Đilas optužio blokadere da su mu ukrali program". Čekaj, bre, nemaš ti monopol na uništenje Srbije. Malo zdrave konkurencije, možda oni imaju brži način - poručio je uz osmeh.
Ovo se oslanja na polemiku koja danima drma opozicionu scenu. Naime, Đilas je, govoreći o programu Studentske liste, naveo da se devet od njenih 11 programskih tačaka već nalazi u programu SSP-a, za koji se, prema njegovim rečima, ta stranka zalaže šest godina.
- Pogledajte tih 11 tačaka Studentske liste, njihovog programa. Od tih 11 tačaka imate devet u programu SSP-a za koje se mi borimo šest godina - rekao je Đilas.