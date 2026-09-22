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Neprestana svađa unutar blokaderskog bloka oko "autorstva" nad takozvanim programom Studentske liste bila je inspiracija i za satiru. Posebno pogodan materijal za to bila je žalopojka lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa o tome kako se delovi programa Studentske liste već godinama nalaze u programu njegove partije.

Tako je korisnik Fejsbuka i Instagrama koji se predstavlja pod imenom "Brkati bradonja" na duhovit način prokomentarisao navode Đilasa da se devet od 11 tačaka programa Studentske liste već godinama nalazi u programu njegove stranke.

On je videu koji je podelio pročitao novinski naslov "Đilas optužio blokadere da su mu ukrali program", a onda je u ironičnom tonu to prokomentarisao.

- U "Politici" danas naslov: "Đilas optužio blokadere da su mu ukrali program". Čekaj, bre, nemaš ti monopol na uništenje Srbije. Malo zdrave konkurencije, možda oni imaju brži način - poručio je uz osmeh.

Ovo se oslanja na polemiku koja danima drma opozicionu scenu. Naime, Đilas je, govoreći o programu Studentske liste, naveo da se devet od njenih 11 programskih tačaka već nalazi u programu SSP-a, za koji se, prema njegovim rečima, ta stranka zalaže šest godina.