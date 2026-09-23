Slušaj vest

Javnost u Srbiji ostala je juče šokirana posle obraćanja Ane Brnabić koja je prikazala tri jeziva i prostačka snimka na kojima se vidi kako blokaderi prete silovanjem ženama koje nazivaju "ćacikama", što je još samo jedna u nizu bolesnih blokaderskih pretnji na čijoj su meti pre svega - žene.

Verovatno, jer je najlakše ne samo dići ruku na ženu već i pretiti joj, vređati, psovati, zlostavljati na sve moguće načine što je, ako je suditi po jezivim blokaderskim snimcima, glavni plan i program tzv. studentske liste čiji je"prvaci" nasiljem i prostaklucima svakodnevno promovišu na mrežama.

Reč je ne samo o najvulgarnijim uvredama i arsenalu najodvratnijih psovki nego i sistematskom ponižavanju žena otvorenim seksualnim nasiljem i pretnjama.

Upravo se tim povodom juče i oglasila Ana Brnabić koja je reagovala na odvratne snimke među kojima prednjači onaj u kojem blokader sa osmehom preti "ćacikama" silovanjem?!

Na snimku koji je prikazan čuje se pitanje šta će biti sa „ćacikama“ kada, kako je navedeno, pobede „studenti“. On je napisao " gde ćemo sa ćacikama 26. oktobra".

02:27 "Tri pretnje silovanjem od strane blokadera" Ana Brnabić poskidala maske onima koji stoje uz studente Izvor: Kurir

Odvratna pretnja "ćacikama" samo poslednja u nizu

Podsetimo, "prvak" blokadersko-studentske liste - Ilija Srdanović, već poznat u javnosti kao nasilnik na čijoj su meti žene, prednjači po vulgarnostima na račun žena, penzionera i svih koji bi glasali za Aleksandra Vučića.

Tako je nedavno na mrežama poručio penzionerima - "RNIP all!", što znači "Rest Not In Peace", odnosno "Ne počivajte u miru“.

I tu nije stao, na fotografiju spikerke javnog servisa stavio je sledeće: "Usta i č*ar zamenili uloge!", što je više nego šokantno jer je reč o lekaru, kardiologu, za kog se pretpostavlja da je obrazovan, uljudan, kao i da mu etika nalaže, pre svega zbog komunikacije s pacijentima, da takve užase ne izgovara uopšte a kamoli javno.

U gnusnim uvredama prednjači i bivši košarkaš Vladimir Štimac, čija je supruga na tzv. studentskoj listi, koji na mrežama izgovara jezive pretnje nasiljem sa užasnim seksualnim konotacijama: "Ukoliko i vi želite da jašete - glasajte za studentsku listu"?!

Zamislite to bogatstvo blokaderskog vokabulara u razgovoru s Makronom ili Trampom?!

Ono što deluje istovremeno i groteskno i zastrašujuće jeste situacija da bi ovi ljudi mogli da nas predstavljaju u svetu, stoje pod srpskom trobojkom u UN, bore se za interese svog naroda a vrhunac elokventnosti su im najprostačkije uvrede. Zamislite taj nastup u Beloj kući ili Jelisejskoj palati.