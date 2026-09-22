Za promenu sada punim flaše, obično sam bio za ovaj kontra proces, rekao Vučević kroz osmeh
NE BEŽI OD POSLA
LIDER SNS POKAZAO DA NIJE USPEŠAN SAMO U POLITICI! Miloš Vučević se oprobao u sasvim drugom poslu: "Mogao bi Aleksandar honorarno da me angažuje..." (VIDEO)
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Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević podelio je na svom Instagram profilu video u kojem kako je rekao "za promenu puni flaše rakijom" i kroz šalu dodao da bi tim poslom mogao da se bavi honorarno.
- Za promenu sada punim flaše, obično sam bio za ovaj kontra proces. Mogao bi Aleksandar da me unajmi da honorarno radim, prijavićemo sve - našalio se Vučević.
Na pitanje kakva je rakija Vučević je istakao da je u rangu konjaka.
- Ozbiljna rakija, ozbiljna - rekao je Vučević.
Kurir Politika/Dnevnik
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