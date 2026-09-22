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Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, konstantno pokazuje da apsolutno nije upoznat s programom te liste (ako program uopšte i imaju!) budući da nema ama baš niti jedan odgovor ni na jedno pitanje od vitalnog značaja za društvo i državu!

Dr Srdanović je sada gostovao na Insajder televiziji, gde je umesto da ponudi odgovore na ključna pitanja - besprizorno vređao predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

Ovaj put u objašnjavanju zašto ne želi da se suoči na televizijskom duelu sa šefom države, Srdanović nije ležao kao Borivoje Šurdilović - ali se poneo kao prostak.

- Ja sam rad, ukoliko je njemu toliko stalo da razgovara, uključujući i mene, kao lekar ću mu uvek izaći u susret za sve eventualne probleme koje bude imao ili ima, a ako ja ne znam sve odgovore, ja ću ga uputiti naravno uz poštovanje njegovog dostojanstva i integriteta kod osobe koji je mnogo kompetentnija za problem koji eventualno ima - rekao je Srdanović.

 Podsećamo, sa  Srdanovićem i blokaderima koje predvodi korisnici društvenih mreža se žestoko sprdaju.

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