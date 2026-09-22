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- Želim da ovo ljudi čuju. Ne mislim da će neko da promeni svoj stav, da promeni svoje mišljenje, ali mi je važno da to ljudi čuju. Hoću da to znaju. I videćete. Sada ću da se vidim u Njujorku sa Sergejem Lavrovim, ukoliko sve bude u redu oko tih putovanja i svega drugog. Dogovorili smo to. Posle toga bi trebalo da imam telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u nedelju, uoči odlaska u Njujork na zasedanje Generalne skupštine UN.

On je tog dana za volanom svoje škode obilazio Šumadiju, mesta i vredne domaćine, kao i obilaznicu oko Kragujevca, najmoderniju brzu saobraćajnicu koja spaja brojna mesta u Šumadiji, a čijih je prvih 5 km tog dana pušteno u saobraćaj.

- Tog dana, kada te razgovore budem imao, onda će reći: "Evo ga Vučić, stari ruski čovek" i tako dalje. Kad se vidim sa Zelenskim, i kad se vidim sa Amerikancima, evo ga Vučić, napadaju ga Rusi, ostavio je Ruse. Šta god da uradite, kako god da uradite, nikada nije dovoljno dobro. I to vam pokazuje kakvim su se sve lažima i trikovima služili.

- A vi sebi, poštovani slušaoci, gledaoci, ne znam šta da kažem, postavite jedno pitanje: a šta mislite, zašto je to tako? Šta mislite, zašto je tako? Zašto im na isti način smeta moj susret sa Putinom, ili razgovor kao i susret sa Zelenskim, kao i susret sa Trampom ili Si Đinpingom, ili bilo kim?

- Zato što je sve to normalno i dobra politika. Jedino im Vučić ne valja. A Vučić im ne valja zato što neće da služi tuđim interesima. I zato što neće da služi tajkunskim interesima, već hoću da služim samo svom narodu, zaključio je predsednik.