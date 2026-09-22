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"Više mrzim stranke iz opozicije nego samog Vučića. Više volim da one propadnu na izborima, kad već izlaze na njih, nego što želim pobedu studenata. To gledamo ovih dana. Ili, jednom rečju, gledamo – mržnju.

Podivljali ostaci Demokratske stranke i njihove razne reinkarnacije nemilice kidišu jedni na druge. Borba svakog protiv svih drugih – na to u ovom trenutku liči stanje na ovoj našoj, pobunjenoj strani izbornog bojišta", napisao je blokader Dejan Ilić za Peščanik objasnivši kako u ovom trenutku stoje stvari na blokadersko-studentskom polju koje se pretvorilo u bojno a "zaraćene strane" očigledno su blokaderi sami među sobom.

Nije Ilić štedeo lidere opozicije jer je na delu ogoljena borba za fotelje i lične interese.

Foto: screenshot X

Ilić inače važi za jednog od najvećih blokadera.