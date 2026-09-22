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General Vladimir Lazarević, heroj Vojske Jugoslavije, koji je komandovao Prištinskim korpusom tokom ratnih sukoba i NATO bombardovanja SRJ 1999. godine, gostovao je na Niš TV, gde je govorio o NATO agresiji, zločinima nad Srbima i Albancima na području Radonjićkog jezera, stradanju Srba na KiM nakon dolaska međunarodnih snaga - ali i o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji.

General Lazarević je napravio paralelu sa tiranijom iz doba Osmanskog carstva i rekao da su blokaderi - koji su godinu dana blokirali ne samo fakultete već i čitavu Srbiju svojim nasilnim protestima - zapravo moderna verzija janičara, odnosno stranih plaćenika.

- Izdajnici. Mi ih zovemo izdajnicima, plaćenicima. Danas se savremeno zovu blokaderi, ne znam... Menjaju imena. Sa svih strana navalili, janičari pogotovo. Sad mi prolazi kroz glavu druga slika koju gledamo ovih dana i ovih godina, ove dve godine, pa pravim neku paralelu. Janičari, kaže, ušli su u sve pore države, šta ćemo da radimo? Ja kažem šta može... Ali ima, ima, tu su se pomešali ti i iz tog vremena...- rekao je Lazarević.

Podsećamo, prošle sedmice je dekanka niškog Fakulteta umetnosti Milena Injac zabranila tribinu generala Vladimira Lazarevića u tom gradu, ali ta blokaderska opstrukcija nije sprečila ni generala ni Nišlije da dođu na tribinu koja je održana u drugom prostoru: u prostorijama Mesne zajednice u Knjaževačkoj ulici.