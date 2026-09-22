Naim Leo Beširi isprozivao je Vladimira Štimca
RATUJU LI RATUJU
HOĆE LI SE ŠTIMAC NEKOME UVALITI KONAČNO?! Naim Leo Beširi isprozivao blokadera: "Ne postizavam da vidim s kim je sve bio u političkom dilu" (FOTO)
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Do vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji ostalo je nešto više od mesec dana, a javne svađe među blokaderima, koji uvek naiđu na nešto oko čega bi se sukobili - se nastavljaju.
Novi sukob započeo je istaknuti podržavalac blokaderskog pokreta i direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi, koji je na Iksu prozvao bivšeg košarkaša i takođe istaknutog blokadera Vladimira Štimca, čija se supruga Aleksandra nalazi na Studentskoj listi.
- Hoće li se Štimac nekome uvaliti konačno, ne postizavam da vidim s kim je sve bio u političkom dilu - napisao je sarkastično Beširi.
Naim Leo Beširi proziva Vladimira Štimca Foto: Printscreen X
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