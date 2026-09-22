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U samo 24 časa javnost je videla nekoliko zastrašujuće primitivnih i nasilnih video snimkaka koji su došli od studenata u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti, ali i drugih pojedinaca koji podržavaju blokadere.

Na repertoaru su bili morbidno predstavljanje predsednika Aleksandra Vučića, pretnja jahanjem svih koji ne pripadaju antirežimskoj javnosti... Suluda vulgarna poruka ženama i poziv koji doslovno glasi: "Ljudi, gde ćemo mi sa tolikim ćacikama 26. oktobra, dajte da pomognemo studentima, napišite nam najkreativniju ideju šta ćemo sa ćacikama kad studenti pobede".

Posle ovakvih pretnji, spirala nasilja se nastavlja bez zadrške. Novu dozu nasilne komunikacije u javnost je prosuo Nenad Milanović, preduzetnik iz Amerike, dojučerašnji sponzor blokadera i novopečeni medijski radnik koji je pokrenuo portal "Izlaz" i koji uređuje blokaderka Ana Mihajlovski.

Milanović je ponovo skrenuo pažnju na sebe i to prostaklukom, pretnjama i pozivom na nasilje.

Na društvenim mrežama pojavio se skandalozni video-snimak na kojem Milanović, koji se na mrežama predstavlja kao Šon, upućuje najvulgarnije pretnje i uvrede.

Milanović je u video-poruci bez ikakvog suzdržavanja targetirao ne samo političke neistomišljenike, već i sve one građane koji se izjašnjavaju kao neutralni.

- Samo jedna lepa poruka, svi vi SNS govnari, svi njihovi saučesnici i svi vi neutralni koji se ne oglašavate, svi ćete biti je*ani u zatvoru. Pi*ka li vam materina da vam pi*ka materina - poručio je Milanović u snimku koji se deli po internetu.